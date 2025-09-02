Tullin arvio IL:ssä: Näin paljon alfa-PVP maksaa

Poliisi on varoittanut erittäin vaarallisen muuntohuume alfa-PVP:n nopeasta yleistymisestä erityisesti Suomen suurimmissa kaupungeissa.
Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan käyttäjälle vaarallisuutta lisää se, että pienten annosten mittaaminen on käytännössä vaikeaa.
Pieniä määriä voi saada yllättävänkin halvalla eli vain muutamalla eurolla. Katukaupassa hinnat ovat yleensä nettikauppaa korkeampia. ”Peukkua” käytetään suonensisäisesti, polttamalla tai nuuskaamalla.
– Grammahinta voi olla 100–200 euron välillä, valvontajohtaja sanoo Iltalehdelle.
Alfa-PVP:n hinta vaihtelee saatavuuden, puhtauden ja välikäsien määrän mukaan. Tulli on takavarikoinut kuluvan vuoden aikana peukkua 11 kilogramman verran.
– Alfa-PVP:n osalta on merkittävää, että lähtöaineet eivät ole millään tavalla kiellettyjä, Hannu Sinkkonen sanoo.
