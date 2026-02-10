Tulli kehottaa selvittämään lemmikin maahantulon edellytykset etukäteen

Jos suunnittelet lomamatkaa lemmikkisi kanssa tai uuden lemmikin hankintaa ulkomailta, tutustu maahantulon vaatimuksiin hyvissä ajoin, Tulli kehottaa tiedotteessa.

Lemmikkien Suomeen tuontiin liittyy useita vaatimuksia, kuten esimerkiksi rokotus, lääkitys ja matkustusasiakirjat. Niiden noudattaminen on omistajan vastuulla.

– Kun hoidat vaatimukset ajoissa, lemmikkisi maahantulo on sujuvaa ja turvallista. Vaatimukset auttavat suojaamaan Suomea vakavilta eläintaudeilta, tiedotteessa todetaan.

Vaatimukset vaihtelevat eläinlajin mukaan. Lisäksi merkitystä on sillä, mistä maasta tullaan Suomeen sekä sillä, matkustaako lemmikki omistajan vai jonkun muun henkilön kanssa.

Tulli kehottaa huomioimaan ainakin seuraavat seikat:

• Koirilla, kissoilla ja freteillä tulee aina olla tunnistusmerkintä. Tunnistusmerkintä on yleensä mikrosiru. Selkeästi luettava tatuointi hyväksytään, jos se on tehty ennen 3.7.2011.

• Koirilla, kissoilla ja freteillä tulee olla voimassa oleva raivotautirokotus. Mikäli lemmikki saapuu Suomeen korkean raivotautiriskin maasta, kuten Turkista, sillä pitää olla myös todistus hyväksyttävästä raivotaudin vasta-ainetutkimuksesta. Jos aiot matkustaa lemmikkisi kanssa, vasta-ainetutkimus kannattaa aina hoitaa kuntoon jo Suomessa ennen matkaa, koska sen teettäminen vasta matkakohteessa aiheuttaa useiden kuukausien odotusajan ennen kuin Suomeen palaaminen on mahdollista. Jos ostat lemmikin korkean raivotautiriskin maasta, sen voi tuoda Suomeen vasta, kun vaadittava odotusaika on kulunut.

• Eläinlääkärin on annettava koirille lääkitys ekinokokkiloista vastaan ennen Suomeen saapumista. Lääkitys vaaditaan, vaikka koiran kanssa olisikin vain piipahdettu naapurimaassa, kuten Ruotsissa. Lääkitys annetaan lähtömaassa ennen Suomeen saapumista. Mikäli matkustelu on toistuvaa tai matka on kestoltaan hyvin lyhyt, voidaan noudattaa niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä. Kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa sopivasta käytännöstä ennen matkaa. Poikkeukset vaatimukseen ovat Norja, Malta ja Irlanti. Jos koira saapuu Suomeen suoraan esimerkiksi Norjasta, lääkitystä ei vaadita, koska tautia ei ole Norjassa tällä hetkellä.

• Selvitä, mitä asiakirjavaatimuksia lemmikille on. Asiakirjojen tulee olla oikeat, oikein täytetyt ja voimassa tuontihetkellä. Esimerkiksi EU-maissa matkustettaessa koiralla, kissalla tai fretillä on aina oltava EU-lemmikkieläinpassi. Jos eläin ei matkusta omistajan kanssa tai matkan tarkoituksena on lemmikin luovuttaminen edelleen, sillä on oltava myös eläinterveystodistus. Mikäli ostat lemmikin EU:n ulkopuolelta, sillä on aina oltava virkaeläinlääkärin lähtömaassa myöntämä eläinterveystodistus.

• Alle kuuden kuukauden ikäisten koiran- ja kissanpentujen tuonti on kielletty, jos tarkoituksena on myydä tai luovuttaa pentu edelleen Suomessa neljän kuukauden kuluessa tuonnista. Jos olet hankkimassa itsellesi pennun ulkomailta, tutustu laillisen tuonnin ehtoihin huolella etukäteen.

• Muille lemmikkieläimille, kuten linnuille, on omat vaatimuksensa. Mikäli kyseessä on uhanalaiseen lajiin kuuluva eläin, se tarvitsee myös asianmukaiset voimassa olevat CITES-luvat. Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinten tuonti on kielletty.

Vaaralliset taudit

Tulli kehottaa huomioimaan matkaa suunnitellessa, että matkakohteella saattaa olla omia vaatimuksia. Nämä vaatimukset tulee aina selvittää hyvissä ajoin kohdemaan viranomaisilta.

– Vaatimusten avulla varmistetaan, että vaaralliset taudit, kuten raivotauti, eivät pääse leviämään Suomessa eläimiin tai ihmisiin. Raivotauti eli rabies on kuolemaan johtava sairaus, jota esiintyy monissa maissa erityisesti EU:n ulkopuolella, mutta myös joissakin EU-maissa, kuten Romaniassa ja Puolassa.

Tulli valvoo lemmikkien maahantuloehtojen täyttymistä maahantulopaikoilla, kuten lentokentillä ja satamissa.

– Jos saavut Suomeen EU:n ulkopuolelta, sinun tulee aina esittää lemmikki ja sen asiakirjat Tullille. Jos saavut lemmikin kanssa toisesta EU-maasta, Tulli voi tarkastaa lemmikin ja sen asiakirjat. Mikäli lemmikin maahantulovaatimukset eivät täyty, se palautetaan lähtömaahan. Suomessa ei ole mahdollisuutta asettaa eläintä karanteeniin, joten jos palauttaminen ei onnistu, lemmikki joudutaan lopettamaan. Omistaja huolehtii näistä aiheutuvista kustannuksista.