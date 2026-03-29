Temutukselle piste? Halpa Kiina-tavara voi pian maksaa tuplasti

Kiinasta tulevaa pakettirallia ryhdytään pian suitsimaan uusin keinoin, ja tilanne muuttuu jälleen parin vuoden kuluttua. Verkkouutiset otti selvää, mitä muutokset tarkoittavat.

Heinäkuun alussa tulee voimaan väliaikainen tullimaksu enintään 150 euron tilauksille, joka on kolme euroa per tavaraerä. Yhdessä lähetyksessä voi olla useita tavaraeriä. Esimerkiksi jos asiakas tilaa kolme samanlaista pyyhettä ja kaksi samanlaista paitaa, maksu on normaalisti kuusi euroa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Asiaan liittyvien tarkentavien säännösten laatiminen on kesken, kertoo Tullin erityisasiantuntija Antti Hästbacka.

Perusperiaate on kuitenkin kuvatun kaltainen. Suomeen EU:n ulkopuolelta tilattujen tavaraerien määrä kasvoi viime vuonna 46 prosenttia edellisvuodesta, yhteensä 40,5 miljoonaan. Kiinalaisverkkokauppojen osuus tästä oli yli 98 prosenttia.

Hästbacka kertoo, että jos mukaan lasketaan myös Suomen kautta lähimaihin jatkavat tavaraerät, määrä on 55 miljoonaa. Kyse ei ole paketeista, sillä yhdessä paketissa voi olla useampi tavaraerä. Suomeen tulevia lähetyksiä on tällä hetkellä noin 10 miljoonaa vuodessa ja yhdessä lähetyksessä on keskimäärin neljä tavaraerää.

Hästbacka arvioi, että uusi maksu voi jonkin verran vähentää kiinalaisista nettikaupoista tilaamista.

– Riippuu tuotteesta tietysti. Jos jokin kymmenien euron arvoinen tavara on erittäin halpa verrattuna eurooppalaiseen hintaan, niin se on sitä kolmen euron maksun jälkeenkin. Jos taas tilataan euron hintaista laturipiuhaa, niin prosentuaalisesti ero on iso.

Suomeen tilatun vähäarvoisen tavaraerän arvo oli viime vuonna keskimäärin 5,6 euroa. Kun siihen lisätään kolmen euron tulli sekä EU:ssa vireillä oleva, arviolta marraskuussa voimaan tuleva kahden euron käsittelymaksu, tavaraerän hinta jo kaksinkertaistuu.

Pääosa maksuista EU:lle

Hästbackan mukaan uusi tullimaksu tuottaa yli 160 miljoonaa euroa, jos lähetysmäärät pysyvät samanlaisina kuin nykyään. Pääosa maksusta menee kuitenkin ”Brysselin kassaan”, sillä tullit ovat EU:n tuloa. Suomi saa summasta 25 prosentin kantopalkkion.

Miten uusi tullimaksu sitten järjestetään?

– Se onkin suuri asia, että kuka ne kolme-euroset maksaa. Säännökset ovat edelleen kesken ja komissiolta tuli juuri äsken uusia säännösluonnoksia, Hästbacka sanoo.

Hänen mukaansa malleja tulee olemaan erilaisia tapauksesta riippuen.

Verkkokauppa-alusta Temu tuli Suomeen vuonna 2023, jonka jälkeen Kiina-lähetyksissä on nähty räjähdysmäinen kasvu. LEHTIKUVA / AADA PETÄJÄ

Koska määrät ovat niin isoja, jokaista pikkupakettia ei voida laskuttaa erikseen, eikä tulli jää yksittäisen asiakkaan kontolle. Pääosin myyjätahot eli verkkokaupat asetetaan tullivelvollisiksi maksuista.

Hästbacka viittaa vuonna 2021 EU:ssa käyttöön otettuun IOSS-järjestelmään, jonka myötä arvonlisäverot siirtyivät verkkokauppojen maksettaviksi oston yhteydessä. Myyjätaholla on edustaja EU-alueella, joka tilittää verot. Näin tullaan todennäköisesti toimimaan myös tullien suhteen vuonna 2028, mutta 1.7.2026 voimaan tulevassa väliaikaisessa ratkaisussa malli on toisenlainen.

– EU:n tulli- ja veroviranomaiset eivät voi jälkiverottaa Kiinaan sijoittuneita toimijoita. Siksi Temulla, Sheinillä ja näillä kaikilla on oma edustaja EU:ssa.

Hästbacka arvioi, että kiinalaisverkkokaupat sisällyttävät tullimaksut suoraan hintoihin.

Tullin arvion mukaan yleisin tulee olemaan malli, jossa tullit maksetaan edustajien toimesta kerran kuussa. Samanlainen tapa on jo pitkään ollut käytössä suurilla maahantuojilla.

– Suurimmassa osassa tapauksia arvonlisävero maksetaan siis myynnin yhteydessä, mutta tulli maksetaan jälkikäteen luottoasiakkaan toimesta, jolla on vakuus asetettuna, Hästbacka jatkaa.

Luottoasiakas tarkoittaa, että maahantuoja tai huolintaliike, jolla on Tullin lupa, maksaa tullit koontilaskulla jälkikäteen. Vakuus kattaa mahdolliset tullivelat.

– Myyjät, kuljetusliikkeet ja edustajat sitten sopivat keskenään veloituksista. Se on tietysti uusi kulu ja järjestettävä asia. Verkkokaupan etämyynnin tilaajat voivat hoitaa maksunsa käteistullauksellakin, jos kyse ei ole IOSS-järjestelmän puitteissa toteutetusta tuonnista, Hästbacka sanoo.

EU:n alueelle varastoituja, ja sieltä edelleen lähetettyjä Kiina-tuotteita uusi tullimaksu ei koske. Ne tavarat on jo tullattu EU-alueelle saapuessaan.

Suurempi ongelma Hästbackan mukaan on, että kuluttajalla ei välttämättä ole tietoa tavaran lähetysmaasta.

– Suomalaisestakin verkkokaupasta voit ostaa suomalaiseksi luulemaasi tavaraa ja se tuleekin Kiinasta.

Väliaikainen järjestely päättyy 2028

Kolmen euron kiinteä tullimaksu on vain väliaikainen järjestely ennen isompia uudistuksia.

Heinäkuussa 2028 siirrytään normaaleihin tullikäytäntöihin, jolloin alle 150 euron tavarakin on tullattava. Tuolloin maksut voivat jopa laskea. Jos silloin viisi euroa maksavasta tavarasta peritään tullia esimerkiksi 10 prosenttia, kyse on 50 sentistä.

– Kaksi vuotta on pitkä aika, eikä ole tiedossa, mitkä ovat tullitasot tuolloin, Hästbacka tosin lisää.

– Iso uudistus vuonna 2028 on se, että myyjätaho ottaa kaiken vastuun veroista ja tulleista, kuten toki pääsääntöisesti nytkin. Lisäksi kaiken tavaran on oltava standardien ja lupavaatimusten mukaisia. EU:ssa on noin 350 erilaista asetusta, jotka liittyvät paloturvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen, elintarviketurvallisuuteen ja niin edelleen. Tämä on iso asia tässä rahan lisäksi. Verkkokaupat vastaavat kaikista näistä vuoden 2028 jälkeen.

Mitä sitten tapahtuu, ellei tulleja ole maksettu?

Poimintoja videosisällöistämme

Jos tilaaja on vastuussa maksuista, kuten joissain tapauksissa on, tavaraa ei luovuteta ennen kuin tullit on maksettu. Tämä koskee Hästbackan mukaan pientä osaa tuontien kokonaismääristä, eli niitä, joita ei tuoda EU:n IOSS-järjestelmässä.

– Mutta on niitäkin lähetyksiä tuhansittain kuukaudessa.

Käytännössä kuljetusyritys lähettää tilaajalle viestin, että tulossa oleva lähetys pitää tullata. Jos tilaaja ei maksa tullia määräajassa, tavara palautetaan tai hävitetään. Vähäarvoisimpien tavaroiden kohdalla noutamatta jääneet tavarat usein hävitetään.

Pakettivyöry tuottaa kustannuksia

Tullin pääjohtaja Sami Rakshit on kuvaillut Kiinasta saapuvien verkkokauppatavaroiden vyöryä tsunamiksi. Myös Hästbacka toteaa, että Suomeen virtaavan Kiina-tavaran valvonta on vaikeaa.

– Tarkastukset tehdään riskianalyysin ja satunnaisotannan perusteella, koska kaikkia tavaroita ei voida tarkastaa.

Isompia valvontaoperaatioita tehdään viranomaisyhteistyössä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

– Toki haaste on kova, kun kyseessä ovat jättikokoiset verkkokauppamyyjät.

Kun pakettivyöry aiheuttaa tullille merkittäviä valvontakustannuksia, on Hästbackan mukaan perusteltua, että verkkokauppatoimijoilta peritään maksuja kulujen kattamiseksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vaikka henkilöstöresurssia ei kasvatettaisi, niin kustannuksia syntyy valvontaoperaatioista ja siitä, että hankitaan uutta valvontateknologiaa.

– EU:n käsittelymaksu ei kuulostaa suurelta, mutta se tuottaa ison yhteissumman.

