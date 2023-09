Tuleeko ydinkeskustaan asuntoja? Toimistojen muuttaminen on yllättävän vaikeaa

Suomessa on keskusteltu viikkoina siitä, voisiko kaupunkeja elävöittää lisäämällä asuntojen määrää niiden ydinkeskustassa.

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja, entinen apulaiskaupunginjohtaja Pia Pakarinen arvioi, että pääkaupungin ydinkeskustaan olisi mahdollista tehdä puita kaatamatta asuntoja ainakin 10 000 uudelle asukkaalle. He pääsisivät samalla valmiiden palvelujen ääreen.

– Toimitilamarkkinat ovat pandemian jälkeen muuttuneet perustavanlaatuisesti. Modernit ydinkeskustan toimitilat tekevät edelleen kauppansa, mutta tyhjillään olevista tiloista suuri osa voitaisiin muuntaa osittain tai kokonaan asumiskäyttöön, Pakarinen kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Samaa on pohdittu myös Yhdysvalloissa, jossa monet aiemmin vilkkaat keskusta-alueet ovat autioituneet viime vuosina. Washington Post -lehden mukaan maan suurissa kaupungeissa noin 20 prosenttia toimistotilasta on tällä hetkellä vapaana, mutta vain kahta prosenttia remontoidaan uuteen käyttöön.

Toimistorakennusten muuttaminen asunnoiksi on kuitenkin käytännössä yllättävän vaikeaa. Perusongelmana on, että ne suunniteltiin alun perin täysin erilaiseen käyttöön. Niihin ei ole rakennettu kodeissa tarvittavia putkia ja sähkönousuja. Kerrosten on oltava tarpeeksi väliä, jotta lisäykset eivät madalla huonekorkeutta liikaa.

Leveiden toimistorakennusten keskiosiin voi olla vaikea rakentaa muita kuin ikkunattomia huoneita. Sisäpihalliset ja muut kuin neliömäiset rakennukset sopivat paremmin muihin käyttötarkoituksiin. Osa vanhemmista rakennuksista voi olla parempia kandidaatteja asuntokäyttöön, sillä niissä maksimoitiin ikkunapinta-ala ja painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuus.

Washington Post -lehti huomauttaa, että osassa keskustakiinteistöjä ei ole välttämättä ollenkaan parkkipaikkoja. Osassa niitä voi olla jopa liian paljon.

Kiinteistöalan yhtiöt ovat lähteneet hankkeisiin liikkeelle varovaisesti kohonneen korkotason vuoksi. Myös pankit ovat myöntäneet niille nihkeästi rahoitusta ainakin Yhdysvalloissa. Vaikka pandemia muutti markkinatilannetta, ei kiinteistöjä välttämättä saa vielä tarpeeksi edulliseen hintaan.

Rakennusalan yhtiöiden kerrotaan odottavan vuotta 2024, jolloin myyjien epätoivo kasvaa ja hinnat laskevat. San Franciscossa tästä saatiin jo merkkejä, kun Union Bank -yhtiön entinen keskustakiinteistö myytiin 58 miljoonalla eurolla eli vain neljäsosalla pyyntihinnasta.