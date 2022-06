Tuleeko Turkilta vielä uusi Nato-vedätys? Ruotsalaistutkijalta varoitus

Ruotsalaisen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Oscar Jonssonin mukaan Turkki voi puuttua vielä toistamiseen Suomen ja Ruotsin Nato-hankkeisiin.

– Ratifikaation kohdalla (Naton jäsenet on hyväksyttävä kaikissa parlamenteissa) on tilaisuus toiselle suurelle veto-oikeudelle ja uuden taistelun käynnistämiselle lähempänä Turkin vaaleja, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Jonsson muistuttaa Twitterissä.

Hän korostaa, ettei näin välttämättä käy, mutta jatkaa, että näin hän itse toimisi, jos olisi Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Tutkija julkaisi arvionsa ennen kuin Madridin huippukokouksesta saatiin vahvistus sille, että Turkki tukee Suomen ja Ruotsin kutsumista puolustusliiton jäseniksi. Tämä vaati yhteisymmärrysasiakirjan laatimista osapuolten välille.

Oscar Jonsson arvioi kokousta edeltäneessä ketjussaan, että Erdogan tullee hyväksymään Suomen ja Ruotsin jäsenyyspyrkimykset ja ”pöydällä olevat myönnytykset”. Tähän hän luki mukaan sovinnon uusista F-16-hävittäjistä Yhdysvaltojen kanssa sekä Suomen ja Ruotsin lupaukset terrorismin vastaisesta taistelusta ja aseviennistä.

– Näin Erdogan voi välttää häpeän Naton huippukokouksessa ja näyttää hyvältä tyypiltä, mutta silti estää prosessin uudelleen tulevaisuudessa, Oscar Jonsson sanoo.

In that way, Erdogan will avoid the shame at the NATO summit and look like the good guy, but he can still block the process again further in the future.

