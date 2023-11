Tukholmaa uhattiin ydiniskulla Venäjän tv:ssä

Venäjän mediassa ahkerasti esiintyvä sotakommentaatttori, ex-eversti Mikhail Khodaryonok spekuloi maan valtiontelevisiossa ydiniskuista Tukholmaan ja Tallinnaan, kertoi Expressen sunnuntaina. Ex-upseerin uhkaaviin puheisiin kiinnitti viikonloppuna huomiota myös Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Gerashchenko, joka jakoi X-viestipalvelussa klipin Khodaryonokin tv-esiintymisestä.

Venäläiset päättäjät ja propagandistit on jo pitkään vihjailleet ja suoranaisesti uhkailleet ydinaseiden käytöllä joko Ukrainassa tai muualla. Nyt etenkin Ruotsi joutui Itämeren tilanteesta puhuneen Khodaryonokin hampaisiin, ja ex-upseeri kehotti maata luopumaan Nato-aikeistaan. Ruotsin ulkopoliittisen instituutin tutkija Hugo von Essen toteaa Aftonbladetille, etteivät venäläiskommenttaattoreiden puheet ”ydinaseisiin päättyvistä hulluista eskalaatioskenaarioista” ole uutta, Expressen kertoo.

Ruotsia uhkaillut Khodaryonok on Ukrainassa helmikuussa 2022 syttyneen Venäjän hyökkäyssodan aikana ruotinut myös oman maansa sodanjohtoa, mutta tuoreessa tv-esiintymisessään hän spekuloi jo Naton ja Venäjän välisellä ydinsodalla. Studiossa Khodaryonok ja ohjelman juontaja tutkivat Itämeren alueen karttaa, ja Khodaryonok väittää Venäjän saartamisen merellä johtavan konfliktiin ja vääjäämättä myös ydinaseiden käyttöön.

– Tästä syystä Tukholman ja Tallinnan asukkailta voi kysyä ”kaipaatteko tätä?”. Kaipaatteko tätä? Voitteko kuvitella vedenalaisen ydinräjähdyksen Tukholman ja Tallinnan lähistöllä, joka aallon lailla pyyhkäisisi pois kaupunkinne?

Itämeren kartan edessä seisova Khodaryonok jatkaa Gerashchenkon laatiman käännöksen mukaan uhkaavia puheitaan. Ex-everstin mukaan Venäjä voisi sotatilanteessa täyttää Itämeren miinoilla.

– Voimme upottaa niin paljon miinoja, että teillä menisi kymmenen vuotta niiden purkamiseen, jos teillä on kapasiteetti ja keinot siihen.

Russian propagandists discuss the possibility of a NATO-Russian war in the Baltic Sea basin.

They threaten to mine the seabed and set off an underwater nuclear explosion. They threaten Stockholm and Tallinn. pic.twitter.com/1BpEgftafM

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2023