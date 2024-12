Tukes varoittaa vanhoista ja huonokuntoisista sähkölaitteista

Tulipaloissa loukkaantuu ja menehtyy ihmisiä. Huolehtimalla kotisi sähkölaitteiden kunnossapidosta ja käyttämällä laitteita käyttöohjeiden mukaisesti voit ehkäistä sekä sähköpaloja että sähkötapaturmia, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Sähkölaitteesta tai sähköasennuksesta alkaneita tulipaloja kirjattiin pelastustoimen PRONTO-tietokantaan viime vuonna yhteensä 2 260. Eniten sähköpaloja syttyi sähköliesistä tai -uuneista (860).

Tietokannan mukaan valaisimista sai alkunsa noin 190 paloa, sähkökiukaista noin sata, mikroaaltouuneista noin 80, pyykinpesukoneista noin 60 ja kylmälaitteista noin 50.

Pienelektroniikan akku tai laturi mainittiin syttymissyyksi 65 tapauksessa. Ilmastointilaitteesta tai ilmanvaihtohormista lähteneitä paloja oli kirjattu tietkantaan 44. Tähän ryhmään on kirjattu osa liesituulettimista lähteneistä paloista.

Sähkölaitteesta alkaneen palon syynä on usein ihmisen toiminta eli huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden vastainen toiminta tai sähkölaitteen huollon laiminlyönti.

Sähkölaitteen huono kunto, ikääntyminen ja vikaantuminen lisäävät paloriskiä. Myös ihmisen toimintakyky vaikuttaa paloturvallisuuteen. Osaako esimerkiksi käyttää sähkölaitteita oikein, ymmärtääkö laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeita, kykeneekö vaihtamaan palovaroittimen pariston, hälyttämään apua tai poistumaan asunnosta hätätilanteessa.

Tarkkaile sähkölaitteiden kuntoa

Jotta koti pysyy turvallisena, on sähkölaitteiden ja -asennusten kuntoa tarkkailtava ja laitteita huollettava säännöllisesti. Havaitut viat ja puutteet on korjattava. Sama pätee vapaa-ajan asuntoon.

– Kuluttajalla voi olla kuvitelma, että sähkölaitetta voi käyttää huoletta maailman tappiin saakka. Todellisuudessa sähkölaitteet kuluvat käytössä ja tulevat käyttöikänsä päähän. Jos niiden kuntoa ei tarkkaile ja huolto jää tekemättä, kasvaa laitteesta aiheutuvan tulipalon riski, sanoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Kauan käytössä olleen sähkölaitteen vioista varoittaa usein sähkölaitteesta kuuluva outo ääni, esimerkiksi valaisimien säriseminen, laitteen kytkimien jäykistyminen ja/tai tummuminen, merkkivalojen vilkkuminen tai toimimattomuus, laitteen ei toivottu kuumeneminen sekä laitteen komponenttien tummuminen.

Eniten paloja syttyy lieden huolimattomasta käytöstä

Vuosittain syttyneistä sähköpaloista noin 800–900 johtuu tavalla tai toisella liedestä. Liesipalon syynä on hyvin harvoin itse liedestä johtuva vika, useimmiten syynä on ihmisen huolimattomuus, varomattomuus tai kiire.

Yleisin palon aiheuttaja on lieden unohtuminen päälle tai sen kytkeytyminen päälle vahingossa, jolloin lieden päällä tai lähettyvillä olevat materiaalit syttyvät ja palo leviää yleensä melko nopeasti läheisiin rakenteisiin.

Huonosti tunnettu riski on ikääntyneistä ja kovassa käytössä olleista liesituulettimista lähtevä tulipalo. Vakuutusyhtiöt ovat tutkineet tulipaloja, jotka ovat lähtöisin liukukytkimellä varustetuista liesituulettimista ja olleet tästä huolenaiheesta yhteydessä Tukesiin.

Tukes on testauttanut markkinoilla olevia liukukytkimellä varustettuja liesituulettimia, mutta niissä ei ole havaittu sellaista vikaa, joka vaatisi niiden poistamista markkinoilta. Ongelma koskeekin nimenomaan liesituulettimia, joihin on kertynyt vuosien kuluessa rasvaa ja likaa ja jotka ovat vikaantuneet käytössä.

– Liesituuletin pitää puhdistaa säännöllisesti ja sen kuntoa tulee seurata. Vanhoissa liesituulettimissa komponentit, muun muassa liukukytkimet, saattavat likaantua sisäpuolelta kohtalokkaasti. Liedellä syttynyt tulipalo leviää helposti liesituulettimeen, kun tuulettimen sisäpinnoille kertyneet epäpuhtaudet syttyvät palamaan. Ikivanha, huonosti toimiva liesituuletin kannattaakin vaihtaa uuteen, Lepistö neuvoo.

Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon

Suurin osa suomalaisista (89 %, tutkimus 2022) uskoo, että viranomainen tarkastaa ennakkoon markkinoille tulevat sähkölaitteet. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan sähkölaitteiden pakollinen ennakkotarkastus päättyi jo lähes 30 vuotta sitten kun liityttiin Euroopan unioniin.

Nykyisin valvontaa tehdään riskiperusteisesti jo markkinoilla oleville tuotteille. Tukes lähettää hankkimansa epäilyttävät tuotteet testauslaboratorioihin testattavaksi. Testaustulosten perusteella Tukes päättää tarvittavista jatkotoimista.

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. CE-merkki on sähkölaitteissa valmistajan merkki siitä, että heidän mielestään tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset ja tuote on sen takia saanut vapaan liikkuvuuden EU:ssa.

Toimiva palovaroitin auttaa havaitsemaan palon riittävän aikaisessa vaiheessa. Palossa aikaa poistumiseen on vain minuutteja, koska myrkylliset palokaasut tappavat hyvin nopeasti. Tarkista palovaroittimen toiminta säännöllisesti painamalla testinappia ja vaihda paristo säännöllisesti.

Muista perussäännöt

– Käytä sähkölaitteita oikein ja vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja paikoissa.

– Noudata käyttöohjeita ja huolehdi, että laitteiden käyttöympäristö säilyy ohjeiden mukaisena.

– Huolehdi riittävästä kunnon valvonnasta ja kunnossapidosta.

– Korjauta havaitsemasi vialliset asennukset viipymättä ja huollata viallinen sähkölaite tai vaihda se uuteen.

– Muista varovaisuus sähkön kanssa, erityisesti kosteissa tiloissa ja ulkona.