Tukalat helteet tekevät ensi viikolla paluun

Suomessa on juhannuksen jälkeisellä viikolla käynnistymässä tukala helleputki, kertoo Foreca.

Ennusteiden mukaan lämpötilat saattavat nousta jopa yli 30 asteeseen. Muualla pohjoismaissa elohopea saattaa kivuta jopa 35 asteeseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Sunnuntaina lämpötila on ehtinyt jo kohota suurimmassa osassa maata yli 20 asteeseen. Etelässä on pilvisempää, pohjoisessa taas poutaa.

Alkuviikosta keskisen ja pohjoisen Suomen yli liikkuu kuurosadealue. Itä- ja Pohjois-Suomessa saattaa siis tulla ajoittaisia sade- ja ukkoskuuroja. Etelässä sää on pääosin poutainen ja lämpötila vaihtelee 20 asteen molemmin puolin.

Etelä-Suomessa hellerajan rikkoutumiselle maanantaina on pieni mahdollisuus, mutta toden teolla helteet palaavat tiistaina. Hellerajan povataan rikkoutuvan monilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa.

Sen sijaan on epävarmaa, missä määrin Pohjois-Suomessa päästään hikoilemaan helteissä. Paljon riippuu siitä, kuinka pitkälle pohjoiseen korkeapaine ulottuu.

– Uskoisin, että jossain kohtaa Pohjois-Suomea nähdään kesäkuun viimeisellä viikolla ilmamassojen rajavyöhyke, jonka eteläpuolella hikoillaan ja pohjoispuolella palellaan, kommentoi meteorologi Markus Mäntykannas.

Rajavyöhyke saattaa myös kurottaa välillä etelämmäs kohti maan keskiosia ja tuoda mukanaan sade- ja ukkoskuuroja.

Loppuviikosta 30 asteen raja saattaa ylittyä eteläisessä Suomessa päivittäin. Lämpötilaksi povataan 28–32 astetta, ja myös trooppisiin öihin on mahdollisuus. Trooppisten öiden aikana lämpötila ei laske alle 20 asteen. Keskisessä Suomessa lämpötila on noin 25 astetta, mutta maan pohjoisosien suhteen ennusteissa on enemmän epävarmuutta – lämpötila kun voi vaihdella 10 ja 25 asteen välillä.

Tällä hetkellä Suomen kesäkuun lämpöennätys on 33,8 astetta, ja se mitattiin 24.6.1935 Ähtärissä. Aivan näin korkeita lämpötiloja ensi viikon helleaallon ei ennusteta tuovan.

Lämpötilojen noustessa kannattaa kuitenkin pitää huolta riittävästä nesteen juomisesta ja aurinkorasvan käytöstä.

– Mahdolliset 30 asteen päivälämpötilat ja trooppiset yöt ovat kurjia erityisesti riskiryhmille ja tekevät olon tukalaksi muillakin. Riittävästä nesteytyksestä ja aurinkosuojasta on syytä huolehtia hellejakson alkaessa, Mäntykangas varoittaa.