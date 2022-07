Tuhottua panssarivaunua käytetään kompostina Ukrainassa

Sydneyn yliopiston sosiologi Olga Boichak on jakanut lennokin ottaman kuvan Ukrainassa, jonka hän sanoo kuvastavan paikallisväestön sinnikkyyttä.

Kuvassa näkyy maastoon tuhoutunut panssarivaunu, jonka tykkitorni on lentänyt sivuun todennäköisesti ammusten räjähdettyä panssarintorjunta-aseen osuman seurauksena.

Vaunun ympärille kylvetyssä kaalimaassa kasvatetaan kurpitsoja ja muita vihanneksia. Panssarivaunun hiiltynyttä runkoa käytetään kompostina.

– Entisen tykkitornin vieresä on jopa pieni kukkapenkki. Ihmiset ovat joutuneet kestämään niin paljon, että he yrittävät etsiä toivoa tämänkaltaisilla arkisilla teoilla, joilla he huolehtivat ympäristöstään, Olga Boichak pohtii.

A picture of Ukrainian resilience – growing cabbage and pumpkins around a destroyed Russian tank, the tank itself used as a compost pit. There’s even a flower bed next to the old turret! Having been through so much, people are finding hope in these daily acts of care for the land pic.twitter.com/UnrpiUzIfS

— Olga Boichak 🇺🇦 (@olgarithmic) July 23, 2022