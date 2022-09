Tuhosäde 70 metriä – tämä tekee puolustajan tykistä erityisen tehokkaan

Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle sodan aikana yli 120 kappaletta moderneja 155 millimetrin M777-haupitseja, joita on kutsuttu uusimman tähtäysjärjestelmänsä vuoksi ”valtavaksi tarkkuuskivääriksi”.

Business Insider -lehden mukaan puolustajille on annettu yli 226 000 M777-ammusta, joista osa on kohteeseen GPS:n avulla hakeutuvia täsmäammuksia.

Asejärjestelmän etuna on sen keveys verrattuna perinteisiin haupitseihin. M777 painaa noin neljä tonnia eli vain kymmenenosan Venäjän 2S7 Pion -telakanuunasta. Tykistötaistelussa ratkaisevaa on se, kuinka nopeasti patteri pystyy siirtymään uusiin asemiin ennen tykistötutkien avulla tehtyä vastaiskua. Aiempaa kevyempien haupitsien liikkuvuus on samalla huomattavasti paremmalla tasolla.

Venäjän sotilasdoktriiniin on perinteisesti kuulunut massiivisen tykistötulen käyttö hyökkäysoperaatioiden tukena. Seuraukset on nähty Ukrainassa, jossa muun muassa Mariupolin ja Sjeverodonetskin kaupungit tuhoutuivat käytännössä kokonaan. Ukrainan on arvioitu iskeneen hyökkääjän tykistökalustoa vastaan yllättävänkin tehokkaasti länsimaiden lähettämien panssarihaupitsien, lennokkien ja muun tykistön avulla.

Asejärjestelmän kehitystyö alkoi 1980-luvulla Britanniassa ja se päätyi Yhdysvaltain kalustoon seuraavalla vuosikymmenellä. Yhdysvaltain maavoimat ja merijalkaväki olivat arvioineet, että käytössä ollut M198-haupitsi oli liian painava ja kömpelö moderniin sodankäyntiin. Uusien materiaalien myötä M777:stä saatiin 40 prosenttia kevyempi M198:iin verrattuna. Haupitseja pystyttiin kuljettamaan helikoptereilla ja monilla rahtikoneilla.

Ukrainassa on havaittu, että hyvin koulutettu miehistö pystyy kokoamaan M777-tykin vain noin kolmessa minuutissa ja purkamaan sen yhtä nopeasti. Keveytensä vuoksi haupitsi ei jumiudu tavallista haastavammissa maasto-olosuhteissa.

M777-haupitsien jalkaväkeä vastaan suunnitellut M795-ammukset vastaavat tuhovoimaltaan Hellfire-ohjuksia. Niiden on arvioitu surmaavan sotilaat 70 metrin säteellä osumakohdasta. Haupitsi pystyy ampumaan näitä ammuksia viisi kappaletta minuutissa noin 30 kilometrin päähän.

Uudemmat GPS-ohjatut M982-ammukset on varustettu ohjaussiivekkeillä, ja ne pystyvät tuhoamaan kohteita 40 kilometrin päästä.