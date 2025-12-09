Luteet leviävät kovaa vauhtia Suomessa. Helsingin kaupungin ympäristötarkastaja Hanna Vatanen kertoo Helsingin Sanomissa, että ludehavainnoista on syytä ottaa heti isännöitsijään tai taloyhtiöön ja tuholaistorjuntaan, jotta ongelma ei pahene.

Hänen mukaansa spekulointi luteiden levittäjästä ei ratkaise ongelmaa.

– Koskaan ei voi tietää, kenen mukana ne tulevat, hän sanoo HS:lle.

Tuholaistorjuntakeskuksen toimitusjohtaja Salomo Rauthovi kertoo HS:lle, että yhtä kikkaa sieltä täältä kokeilemalla luteiden hävittäminen voi mennä pieleen.

– Moni luottaa vaikkapa ainoastaan saunottamiseen, tekstiilien pesemiseen tai höyryttämiseen. Voi tuntua, että luteet vähenevät, mutta ne voivat siirtyä jopa ystäville tai sukulaisille, Rauthovi sanoo HS:ssa.

Torjunnassa ei hänen mukaansa kannata myöskään odotella, vaikka alussa luteista olisi vain muutamia havaintoja. Kodissa ei todennäköisesti enää pysty asumaan myöhemmin, jos luteet ehtivät elää pari-kolme kuukautta.

– Ludesota on ohi ja voitettu, kun kahteen kuukauteen ei ole havaittu itse luteita tai merkkejä niistä, Rauthovi kertoo.