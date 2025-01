Tuhoisia hyökkäyksiä – Venäjä menettänyt lähes 40000 sotilasta Kurskissa

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi vieraili vuodenvaihteessa Kurskin alueella taistelevien yksiköiden luona.

Elokuun alussa vallatusta alueesta on pystytty pitämään kiinni huolimatta siitä, että Kreml kokosi loppuvuoteen mennessä arviolta 50 000 venäläistä ja pohjoiskorealaista sotilasta ukrainalaisia vastaan. Presidentti Vladimir Putinin tavoitteena on työntää ukrainalaiset rajan taakse ennen mahdollisia tulitaukoneuvotteluita, sillä sillanpääasema Kurskissa antaisi Ukrainalle diplomaattisen pelimerkin.

Venäjän asevoimien väitetään menettäneen yli 38 000 sotilasta sekä yli tuhat panssarivaunua ja muuta sotilasajoneuvoa viime elokuun jälkeen. Yli 700 venäläissotilasta on saatu sotavangiksi.

– Ei ole väliä, onko heillä Venäjän vai Pohjois-Korean passit. Taistelu jatkuu, Oleksandr Syrskyi sanoi Kyiv Independent -lehden mukaan.

Ukrainan joukot tunkeutuivat Kurskin alueelle yllätysoperaatiossa 6. elokuuta ja ottivat haltuunsa noin 1 300 neliökilometrin kokoisen alueen. Kurskiin valmisteltiin miinakenttiä ja vahvoja puolustusasemia venäläisten odotetun hyökkäyksen varalta. Venäläiset ovat saaneet tähän mennessä takaisin noin puolet Kurskin kiilasta.

Kurskissa taistelee noin 12 000 pohjoiskorealaista sotilasta, jotka ovat olleet suurissa vaikeuksissa ukrainalaisjoukkoja vastaan. Pohjoiskorealaiset ovat edenneet suurissa ryhmissä ja olleet alttiita lennokkien ja tykistön iskuille.

Koordinointi ulkomaisten sotilaiden kanssa on aiheuttanut päänvaivaa Venäjän joukoille muun muassa siksi, että he eivät ole tottuneet moderniin lennokkisodankäyntiin tai taisteluun avomaastossa. Ukrainalaisjoukkojen mukaan pohjoiskorealaiset ovat käyttäneet 70 vuotta vanhoja taktiikoita hyökkäyksissään.

