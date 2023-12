Tuho Gazan alueella saavuttanut historialliset mittasuhteet

Sota Gazan kaistaleen alueella on aiheuttanut tuhoa, joka vertautuu historian suursotiin.

Asiasta uutisoi The Wall Street Journal.

Tuho muistuttaa mittakaavaltaan pommituksia, jotka liittoutuneet toteuttivat Saksan kaupungeissa toisen maailmansodan loppupuolella, arvioi politiikan tutkija Robert Pape Chicagon yliopistosta.

– Sana ”Gaza” jää historiaan Dresdenin ja muiden kuuluisien pommitettujen kaupunkien rinnalle, hän sanoo.

Joulukuun puoleen väliin mennessä miltei puolet koko Gazan alueen rakennuskannasta on vaurioitunut tai tuhoutunut ja iso osa alueen infrastruktuurista on tuhoutunut. Gazan pohjoisissa osissa jopa 80 prosenttia rakennuksista on vaurioitunut.

Kentin yliopiston maantieteen apulaisprofessori He Yinin mukaan jopa 20 prosenttia Gazan kaistaleen maanviljelykseen kelpaavasta maa-alasta on käyttökelvotonta.

Yhdysvaltalaisviranomaisten arvio on, että Israel on pudottanut 29 000 pommia Gazan alueelle kahden kuukauden aikana. Gazan kaistaleen alueen jälleenrakentamisen on arvioitu vievän kymmeniä vuosia ja maksavan miljardeja dollareita.