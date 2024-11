Tuhannet osoittavat mieltään Georgiassa

Tuhannet EU-mieliset mielenosoittajat ovat lähteneet kaduille torstaina ja perjantaina vastustamaan maan hallituksen päätöstä keskeyttää liittymisneuvottelut Euroopan unionin kanssa, kertoo BBC.

Georgian poliisi on tukahduttanut Tbilisissä järjestettyjä mielenosoituksia pamppujen, vesitykkien ja kyynelkaasun avulla. Lisäksi poliisi on pidättänyt yli sata henkeä.

Mielenosoittajien mukaan hallitus toimii kansan enemmistön tahtoa vastaan, sillä tavoite yhdentymisestä Eurooppaan on kirjattu maan perustuslakiin. He uskovat Georgian EU-jäsenyyden takaavan maalle paremman tulevaisuuden.

– Emme halua olla enää osa Venäjää, kertoo eräs mielenosoittaja BBC:lle.

Pääministeri Irakli Kobakhidzen mukaan hänen hallituksensa ei aio käsitellä kysymystä Georgian EU-jäsenyydestä ennen vuotta 2028. Hän syyttää EU:n poliitikkoja myös Georgian hallituksen loukkaamisesta.

Pääministeri piti ilmoituksensa torstaina Euroopan parlamentin julkaistua päätöslauselmansa, jossa kritisoitiin Georgiassa viime kuussa pidettyjä parlamenttivaaleja.

Päätöslauselmassa nostetaan esiin erityisesti huoli äänestäjiin kohdistuneesta uhkailusta, äänten ostamisesta ja manipuloinnista sekä vaalitarkkailijoiden häirinnästä. Lisäksi Euroopan parlamentti vaatii pakotteita Kobakhidzenia ja muita korkeita virkamiehiä vastaan.

Lokakuisten vaalien voittajaksi julistautui maata pitkään hallinnut Georgialainen unelma -puolue. Sitä on syytetty Venäjä-mieliseksi puolueeksi, joka haluaa irtaantua yhteistyöstä EU:n kanssa.

Oppositio syyttää vaaleja vilpillisiksi ja on boikotoinut uutta parlamenttia. Maan presidentti Salome Zurabišvili on kutsunut yksipuolueista parlamenttia perustuslain vastaiseksi. Lisäksi hän on ilmaissut tukensa mielenosoittajille.

– Pysymme yhtenäisinä, kunnes Georgia saavuttaa tavoitteensa, palaa eurooppalaiselle tielleen ja varmistaa uudet vaalit, hän sanoo eilen televisioidussa puheessaan.