IL: Itä-Virossa sijaitsee kaksi tehdasta, jotka ovat lännelle kriittisiä

Kanadalaistaustainen Neo Performance Materials on rakentanut Itä-Viron Narvaan uuden magneettitehtaan, joka alkaa olla valmis. Tehdas on ollut massiivinen noin sadan miljoonan euron investointi. Tehdas työllistää jopa tuhat paikallista ihmistä. Asiasta kirjoitti Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.

Magneettitehdas tuottaa harvinaisista maametalleista valmistettavia kestomagneetteja, joita käytetään muun muassa sähköautoissa, sähköturbiineissa ja meriteollisuudessa. Siviilikäytön lisäksi kestomagneetteja käytetään sotateollisuudessa, joka tarvitsee niitä erilaisiin ajoneuvoihin, lentokoneisiin ja ohjuksiin.

Yhdysvalloissa sotateollisuus käyttää harvinaisista maametalleista valmistettuja kestomagneetteja muun muassa F-35-hävittäjälentokoneissa, sukellusveneissä, Tomahawk-ohjuksissa ja lennokeissa.

Tällä hetkellä Kiina tuottaa noin 80 prosenttia maailman kestomagneeteista, joten magneettitehtaan nouseminen Narvaan on tärkeä uutinen koko lännelle.

Neo Performance Materials omistaa jo entuudestaan suuren tehdaskompleksin Itä-Virossa Sillamäellä, reilun 20 kilometrin päässä Narvasta. Tehdas tunnetaan nimellä Silmet ja sen tärkein tuote on harvinaiset maametallit.

Silmetin historia ulottuu sadan vuoden päähän, ja tehtaalla tuotettiin aikanaan uraania, jota käytettiin Neuvostoliiton atomipommeissa. Uraanituotanto loppui 1990-luvun taitteessa.

Kansainvälisten mediatietojen mukaan Silmet ostaa Venäjältä kolme viidesosaa käyttämästään maametallimalmista. Venäjältä tuotavat malmit eivät ole pakotelistoilla EU:ssa tai Yhdysvalloissa.

Neo on ilmoittanut yrittävänsä vähentää maametallien riippuvuutta Venäjästä Ukrainan sodan takia. Maametallien maailmanmarkkinahinnat ovat myös heiluneet. Mediatietojen mukaan Neo on hankkinut kaivuuoikeuksia myös Grönlannista, jossa maametalleja on runsaasti.

Oikaisu 20.2.2025 klo 19.42: Juttu on julkaistu alun perin Iltalehdessä 19.2.2025, ei Tekniikka&Talous -lehdessä, kuten jutussa alun perin mainittiin.