Tsunami voi iskeä Venäjän Tyynenmeren laivaston tärkeään tukikohtaan

Venäjällä Kamtšatkan niemimaan rannikkoalueella tapahtui keskiviikon vastaisena yönä voimakas 8,8 magnitudin maanjäristys.

Maanjäristyksen vuoksi tsunamivaroitus annettiin useissa Tyynenmeren rannikkovaltioissa. Venäläisen riippumattoman verkkolehti Meduzan mukaan tsunami on tuhonnut rakennuksia Kamtšatkan niemimaan rannikkoalueella ja korkeimmat aallot ovat nousseet jopa neljän metrin korkuisiksi.

Maanjäristyksen lähellä sijaitsee yksi Venäjän Tyynenmeren laivaston tukikohdista. Petropavlovsk-Kamtšatskin kaupunki ja sen lähistöllä sijaitseva Viljutšinskin sukellusvenetukikohta ovat vain noin 130 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.

Venäjän Tyynenmeren laivasto operoi ydinsukellusveneitä tukikohdasta käsin. Tyynenmeren laivastoon kuuluu yhteensä 12 ydinkäyttöistä sukellusvenettä ja kahdeksan muuta hyökkäyssukellusvenettä.

Venäjän asevoimia avoimista lähteistä seuraavat ovat kiinnittäneet huomiota tukikohdan mahdollisesti kärsimiin vahinkoihin.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt Trent Telenko arvioi viestipalvelu X:ssä, että koko laivastotukikohta saattaa olla vaarassa. Hän perustaa arvionsa videoihin, joita Kamtšatkan niemimaan alueelta on levinnyt.

Hän arvioi, että lähes kaikki satelliittikuvissa näkyvät ydinsukellusveneiden laiturit saattavat joutua veden alle tsunamin vuoksi.

– Venäjän Tyynenmeren laivaston sukellusveneiden satamainfrastruktuuri on kärsinyt vakavia vahinkoja, Telenko pohtii.

Vahvistettuja tietoja tukikohdan tai siellä olevien sukellusveneiden kärsimistä mahdollisista vahingoista ei ole julkaistu. Mahdolliset vauriot ballistisilla ohjuksilla varustettujen sukellusveneiden käyttämässä tukikohdassa saattaisivat vaikuttaa Venäjän kykyyn operoida Tyynellämerellä.

Tsunamivaroitus on Venäjän ohella annettu useille valtameren saarivaltioille. Varoitusten piirissä ovat myös Yhdysvaltain länsirannikko, Havaiji sekä Japani. Ihmisiä on evakuoitu rannikkoalueilla tsunamiuhan vuoksi.

