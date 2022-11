TS: Tätä pidetään kohtuullisena hintana sähköstä

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöiden on toimitettava sähköä ”kohtuulliseen hintaan”, mutta hinnan kohtuullisuutta ei määritellä laissa mitenkään. Energiavirastolla on tällä hetkellä vireillä kymmenen tutkintapyyntöä liittyen sähkön kohtuulliseen hintaan.

Turun Sanomien lukijakyselyn mukaan määräaikaisen sähkösopimuksen kohtuullisena hintana pidetään eniten viittä senttiä kilowattituntia. Tätä piti kohtuullisena 43 prosenttia vastanneista.

Toiseksi yleisin vastaus oli kymmenen senttiä kilowattitunnilta, jota piti kohtuullisena 41 prosenttia vastaajista.

Energiateollisuuden energiamarkkinoiden johtaja Pekka Salomaa kertoo lehdelle, että viiden sentin kilowattihinta on edelleen mahdollinen tulevaisuudessa.

– Tällä hetkellä jos ajattelee johdannaishintoja, niin en pidä sitä mahdottomana että tällainen hintataso vielä nähtäisiin, mutta kyllä siihen menee vielä vuosia, mutta kyse on puhtaasta arvailusta johdannaishintoihin pohjautuen, Salomaa kertoo.

– Kohtuullisuus hinnassa riippuu mikä on kysynnän ja tarjonnan tilanne. Jos meillä on tiukka tilanne, jossa maakaasua ei Eurooppaan tule ja olemme siitä riippuvaisia ei pelkästään Suomena vaan Eurooppana, niin se on vaikea sanoa mikä olisi tällainen kohtuulliselta tuntuva hinta.