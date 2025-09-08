TS: Peukku tuli Suomeen jo vuonna 2013 – varoitukset sivuutettiin

Elokuussa 2013 Loimaalta soitettiin hätäkeskukseen huolestuneina. Viranomaisille vinkattiin, että Loimijoen liepeillä oli sekavasti käyttäytyviä henkilöitä, osa todella huonokuntoisina. Paikalle saapuneita poliisipartioita odotti levoton näky, kertoo Turun Sanomat.
Lounais-Suomen poliisilaitoksella tuolloin työskennellyt ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä muistelee Turun Sanomille, että ensimmäiset viestit alfa-PVP:stä tulivat Salon ja Loimaan seudulta.
Lyhyessä ajassa käyttö lisääntyi Varsinais-Suomessa voimakkaasti etenkin Salon alueella. Vuonna 2016 takavarikointeja tehtiin jo runsaasti. Vain vuotta myöhemmin Turun Sanomissa uutisoitiin, että alfa-PVP:stä oli tullut pysyvä osa salolaista huumekulttuuria.
Viranomaiset laskivat Salossa olevan jopa 200 alfa-PVP:n käyttäjää. Haastateltu rikoskomisario kuvaili puihin kiipeäviä ja katoilta hyppiviä aineen käyttäjiä.
Tämän jälkeen alfa-PVP näytti kuitenkin kadonneen yhtä nopeasti kuin se oli kaduille ilmestynytkin. Valtakunnallisesti ainetta havaittiin seuraavina vuosina vain harvakseltaan, eikä huume noussut enää uutisotsikoihinkaan samaan tapaan.
– Poliisi pystyi Salon alueella puuttumaan siihen paikalliseen välitystasoon, ja sen jälkeen alfa-PVP tavallaan katosi, Aro-Heinilä kertoo.
Näin luultiin, kunnes tuli vuosi 2024.