Poliisin takavarikoimaa Alfa-Pvp -huumetta. LEHTIKUVA/HANDOUT/ITÄ-UUDENMAAN POLIISI

TS: Peukku tuli Suomeen jo vuonna 2013 – varoitukset sivuutettiin

Alfa-PVP:n eli peukun paluu on ilmiö, johon ei varoituksista huolimatta varauduttu.
Elokuussa 2013 Loimaalta soitettiin hätäkeskukseen huolestuneina. Viranomaisille vinkattiin, että Loimijoen liepeillä oli sekavasti käyttäytyviä henkilöitä, osa todella huonokuntoisina. Paikalle saapuneita poliisipartioita odotti levoton näky, kertoo Turun Sanomat.

Lounais-Suomen poliisilaitoksella tuolloin työskennellyt ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä muistelee Turun Sanomille, että ensimmäiset viestit alfa-PVP:stä tulivat Salon ja Loimaan seudulta.

Lyhyessä ajassa käyttö lisääntyi Varsinais-Suomessa voimakkaasti etenkin Salon alueella. Vuonna 2016 takavarikointeja tehtiin jo runsaasti. Vain vuotta myöhemmin Turun Sanomissa uutisoitiin, että alfa-PVP:stä oli tullut pysyvä osa salolaista huumekulttuuria.

Viranomaiset laskivat Salossa olevan jopa 200 alfa-PVP:n käyttäjää. Haastateltu rikoskomisario kuvaili puihin kiipeäviä ja katoilta hyppiviä aineen käyttäjiä.

Tämän jälkeen alfa-PVP näytti kuitenkin kadonneen yhtä nopeasti kuin se oli kaduille ilmestynytkin. Valtakunnallisesti ainetta havaittiin seuraavina vuosina vain harvakseltaan, eikä huume noussut enää uutisotsikoihinkaan samaan tapaan.

– Poliisi pystyi Salon alueella puuttumaan siihen paikalliseen välitystasoon, ja sen jälkeen alfa-PVP tavallaan katosi, Aro-Heinilä kertoo.

Näin luultiin, kunnes tuli vuosi 2024.

