TS: Opettajia irtisanoutunut koulun järjestyshäiriöiden takia

Raisiolaisessa Vaisaaren koulussa on irtisanoutunut viimeisen kahden vuoden aikana yhteensä 20 opettajaa. Yläkoulun reilun 70 opettajan määrällä se tarkoittaa lähes kolmasosaa opettajista.

Asiasta kertoo Turun Sanomat. Koulussa on oppilaita yhteensä 815.

TS:n haastattelemat opettajat kertovat koulussa olevan vakavia ongelmia. Heidän mukaansa koulussa on jatkuvia levottomuuksia sekä ongelmia johtamisessa ja työilmapiirissä.

Opettajien mukaan ongelmat ovat seurausta osittaisesta inkluusiosta. Vaisaaren tapauksessa erityisoppilaat opiskelevat samoissa tiloissa muiden oppilaiden kanssa, mutta omissa ryhmissään.

– Parin viimeisen vuoden aikana tappeluita ja muita välikohtauksia on ollut enemmän kuin koko urani aikana yhteensä. Erityisluokan siirtäminen toi heti ensimmäisestä päivästä lähtien ongelmia, yksi opettajista kertoo TS:lle.

Opettajien mukaan osa oppilaista ei kunnioita ollenkaan opettajia tai välitä siitä, mitä heille sanotaan. Opettajien mukaan myös haistattelu on koulussa arkipäiväistä. Osa opettajista on kokenut tilanteen niin mahdottomaksi, että he ovat päättäneet irtisanoutua työstään.

TS:n mukaan Raision kaupunki on kieltänyt opettajia kommentoimasta koulun asioista medialle.

Koulun rehtori Janne Ahlqvist ei allekirjoita opettajien kertomuksia ilmapiiriongelmista. Hän sanoo TS:lle, ettei kaikkia koulussa tapahtuneita järjestyshäiriöitä voida laittaa pienluokkien syyksi.

– Jotain tiettyä ryhmää tai luokkaa ei voida leimata. Ei voida todeta, että inkluusio on epäonnistunut esimerkiksi tammikuun alun äärimmäisen harmittavan ilotulitetapauksen johdosta. Ennemmin voidaan pohtia, onko korona-ajalla ja Opetushallituksen lanseeraamalla yhteiskunnan monihäiriötilanteella vaikusta oppilaiden käytökseen, Ahlqvist sanoo.

Ilotulitetapauksella Ahlqvist viittaa siihen, että tammikuussa koulun sisällä ammuttiin ilotulite. Tapauksessa ei sattunut henkilövahinkoja. Vaisaaren koulu on viime aikoina ollut tiedotusvälineissä esillä myös oppilaiden väkivaltaisen käytöksen sekä koulussa käytävän huumekaupan takia.