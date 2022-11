TS: Norja laittoi skuuttikaaoksen kuriin – Suomikin voisi

Oslon kaduilla yritysten toiminta saatiin hallintaan yksinkertaisella keinolla: markkinoita rajoittamalla, kertoo Turun Sanomat.

Oslossa tilanne oli vielä viime vuonna vastaava – tai pahempi – kuin Turussa. Kaupungissa toimi samaan aikaan kaikkiaan 14 sähköpotkulautayhtiötä. Lautojen määrä asukasta kohden oli maailman suurin.

Norjassa kaupungeilla ei ollut määräysvaltaa yhtiöihin, vaan toiminnan sääntely perustui vain ja ainoastaan kaupungin ja lautayhtiöiden välisiin keskusteluihin ja yhtiöiden hyvään tahtoon. Samoin on Suomessa.

Nyt Norjan kaupungit voivat säädellä toimintaa paikallistasolla, esimerkiksi rajoittamalla sähköpotkulautayhtiöiden määrää. Potkulautojen ohella laki koskee kaikkia pieniä sähköisiä liikkumismuotoja, kuten yksityisten toimijoiden vuokraamia pyöriä.

Muutoksen mahdollistanut laki tuli Norjassa voimaan viime vuoden kesällä. Laki on parantanut kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta, sillä lautoja on nyt vähemmän ja muun muassa päihtyneenä ajo on rangaistavaa ja yöllä ajaminen kielletty.

Sekä Suomessa että Norjassa ministeriöt ovat olleet haluttomia asettamaan kilpailulle rajoituksia. Siksi Norjassa laki saatiin lopulta aikaan paikallinen liikenneministeriö ohittamalla.

Ongelmaa ratkoakseen Norjan suurimmat kaupungit vetosivat yhdessä lainsäätäjiin, jotta sähköpotkulautojen määrää saataisiin rajoitettua. Kovan julkisen paineen alla laki säädettiin pikavauhtia kansanedustajalähtöisesti.

Lautojen määrä on nyt Oslossa rajattu 8 000 kappaleeseen. Sähköpotkulautojen vuokrausta harjoittaakseen yhtiön tulee saada toimintaan lupa kaupungilta. Markkinalla eli Oslon kaduilla toimivien yritysten määrä on rajattu kerrallaan kolmeen, kertoo Turun Sanomat.