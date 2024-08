TS: Kummallinen ongelma lukitsee autojen ovia

Erikoinen ilmiö on lukinnut autojen ovia kauppakeskus Skanssissa Turussa. Asiasta kertoo Turun Sanomat.

Paraislainen Marja-Leena Engström kertoo törmänneensä ongelmaan kaksi kertaa vuoden sisällä. Molemmilla kerroilla hän on parkkeerannut autonsa kauppakeskuksen parkkihalliin. Autolle palatessaan hän ei ole päässyt autoon, sillä sen keskuslukitus ei ole auennut.

Ensimmäisellä kerralla ongelma ratkesi vaihtamalla paristot auton avaimiin. Toisella kerralla Engströmille ilmeni, että ongelmia ei ole ilmennyt vain hänen autossaan.

– Kävin kysymässä apua Skanssin suutarilta, joka kysyi heti, että onko autoni parkissa lähellä sisäänkäyntiä rullaportaiden vieressä. Hänen mukaansa siinä kohtaa on useamminkin ollut häiriöitä autojen lukitusten kanssa, Engström kertoo TS:lle.

Suutari lähti parkkihalliin selvittämään ongelmaa. Lopulta keskuslukitus aukesi ilman pariston vaihtoa.

Molemmilla kerroilla auto oli pysäköity parkkihallissa suunnilleen samaan paikkaan. Engström kertoo ottaneensa asian esille myös Facebook-ryhmässä. Pian julkaisuun tuli useita kommentteja, joissa ihmiset kertovat törmänneensä samanlaiseen ongelmaan Skanssissa asioidessa.

Skanssin kauppakeskuspäällikkö Heli Järvelä kertoo TS:lle, että asia on kauppakeskuksen tiedossa. Hänen mukaansa varsinaisesta ongelmasta ei kuitenkaan voida puhua ja asiasta on vuositasolla tullut vain yksittäisiä asiakaspalautteita. Ongelman aiheuttajaa on Järvelän mukaan yritetty selvittää, mutta kauppakeskuksen tai sen laitteista ei ole löydetty syytä häiriölle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin radiotarkastusasiantuntija Jukka Pihonen arvelee, että syynä voi olla paikallinen radiotaajuuksien häiriö yhteiskäyttötaajuudella.

– Ongelma voi johtua erilaisista vikaantuneista radiolaitteista lähistöllä. Aina ei tarvitse olla vikaakaan, vaan kyse voi olla esimerkiksi lähellä olevalla työmaalla samalla taajuudella käytössä olevista langattomista laitteista, Pihonen arvioi TS:lle.