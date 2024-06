TS: Kahteen vedenpuhdistamoon murtauduttu

Kahteen Etelä-Suomen valmiuskeskuksen alueella sijaitsevaan vedenpuhdistamoon on murtauduttu viime viikolla, kertoo Turun Sanomat.

Myös kahdelle alueen terveysasemalle on pyrkinyt sisään henkilö, joka on väittänyt olevansa paikan uusi lääkäri. Henkilö on halunnut kytkeä kannettavan tietokoneen terveysaseman kiinteään verkkoon.

Turun Sanomien mukaan tapahtuneet asiat tulivat ilmi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen henkilökunnalleen lähettämästä kansallista turvallisuustilannetta koskeneesta varoitusviestistä.

Viestin mukaan Poliisi tutkii tapausta. Mahdollisesta sabotaasista ei kyseisen viestin mukaan ole vielä tietoa.