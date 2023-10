TS: Ei valmistunut tavoiteajassa, vaati yliopistolta korvauksena 220000 euroa

Turun yliopistossa opiskellut mies vaati yliopistolta yhteensä 220 000 euron korvauksia siitä, että hän ei valmistunut tavoiteajassa. Syynä miehen mukaan oli yliopiston laiminlyönti esimerkiksi hänen opinnäytetyönsä ohjauksen suhteen. Asiasta kertoo Turun Sanomat.

Miehen korvausvaatimus koostui 200 000 euron vahingonkorvausvaatimuksesta, joka koostui hänen mukaansa valmistumisen viivästymisestä koituneista ansionmenetyksistä. Lisäksi mies vaati yliopistolta yhdenvertaisuuslain nojalla hyvityksenä 20 000 euroa.

Yliopistolla opiskellut toimitti kanteensa Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen tämän vuoden alussa. Käräjäoikeus kuitenkin kieltäytyi toimittamasta haastetta yliopistolle.

Oikeus perusteli päätöstään sillä, että yliopisto-opinnot vaativat opiskelijalta kykyä selvittää asioita itsenäisesti. Esimerkiksi miehen mainitsemat opinnäytetyöhön liittyvät vaatimukset ja arvosteluperusteet ovat oikeuden mukaan vaivatta löydettävissä opinto-oppaasta.

Käräjäoikeus kuitenkin myönsi, että yliopiston velvollisuutena on järjestää opetus niin, että tutkinnot on mahdollista suorittaa tavoiteajassa. Vastuu opintojen etenemisestä ja valmistumisesta määräajassa on silti opiskelijalla itsellään.

Mies haki käräjäoikeuden päätökseen muutosta Turun hovioikeudelta, joka ei ottanut asiaa käsittelyyn.