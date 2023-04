TS: Byrokratia hankaloittaa ukrainalaisten työllistämistä

Naantalilaisyrittäjä aikoo työllistää kesällä kahvilassaan 13 ukrainalaista pakolaista, uutisoi Turun Sanomat. Rupeamaa hankaloittaa kuitenkin niin kielimuuri kuin byrokratiakin.

Naanatalin yrittäjien puheenjohtaja, kahvila-ravintola Amandiksen yrittäjä Annika Virtanen työllisti kolme ukrainalaista jo viime kesänä. Hänellä on täten jo kokemusta prosessin mukanaan tuomista kiemuroista.

– Suomalainen byrokratia ei ole ollut kovin kannustava työllistämään. Kaikki on roikkunut aika pitkälti minun vastuullani ja tukitoimet uupuvat, Virtanen kertoo.

Yrittäjän mukaan ukrainalaisissa olisi paljon töihin haluavia, mutta valitettavasti halukkuus ei kohtaa työnantajaa.

– Olen vetänyt heidän kanssaan melkoisia kierroksia pankista verovirastoon, maistraattiin ja poliisilaitokselle, mikä on vienyt paljon työaikaa, Virtanen kertoo ja jatkaa, että virastoissa saatu vastaanotto on ollut erilainen, mikäli hän on varannut asiointiajan omalla nimellään.

Osalle työntekijöistään Virtanen joutui maksamaan palkan käteisellä, sillä pankkitilien avaaminen takkusi. Tämä puolestaan tiesi lisätyötä, sillä työntekijän kanssa piti muun muassa sopia palkanluovutusajasta.

– Naantalilaisetkin ovat toivottaneet meidät tervetulleeksi ja ovat auttaneet, mutta viranomaisten kanssa asioiminen on yhä hankalaa. Tietojen saaminen esimerkiksi verojen maksamisesta on vaikeaa, kertoo puolestaan Antonina Gubata, joka työskenteli Virtasen kahvilassa jo viime kesänä.