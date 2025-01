Trump-valuutan arvo sulaa

Donald Trumpin oman meemikolikon arvosta suli jopa 60 prosenttia, kun presidentti astui virkaansa. Asiasta kertoo Coinbase. Valuutta, nimeltään $Trump, ehti kuitenkin kerätä noin liikkeelle laskemisensa jälkeen noin 19 miljardia dollaria. Samaan aikaan liikkeelle laskettu Melania Trumpin meemiraha keräsi noin 4,5 miljardia.

Nämä numerot eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että Trump olisi rikastunut näin paljon tai myöskään menettänyt varallisuuttaan. Todellista arvoa on vaikea määritellä, sillä liikenteeseen on laskettu vasta noin viidennes meemikolikoista eli 200 miljoonaa kolikkoa. Kaikki, yhteensä miljardi, on tarkoitus laskea liikkeelle kolmessa vuodessa.

Korkeimmillaan yhden Trump-kolikon arvo kipaisi 19. tammikuuta 73 dollarissa ja oli tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa noin 37 dollaria.

Trump on luvannut tekevänsä sääntelystä kryptovaluutoille myönteistä ja ehdotti kesällä osana vaalikampanjaansa Yhdysvaltojen oman kryptovaluuttareservin perustamista. Vielä vuonna 2021 presidentti kutsui Bitcoinia huijaukseksi.

Kryptoala ei ole uuden presidentin suhteen järin luottavainen. Trumpin odotettiin virkaanastujaispuheessaan käsittelevän asiaa, mutta puhe oli pitkälti painottunut maahanmuuttoon ja sisäpolitiikkaan.

Erityisesti hiertää kuitenkin meemikolikko. Toisin kuin ”aitoa ja alkuperäistä” Bitcoinia, meemikolikkoa pidetään muiden meemikolikoiden tapaan vähän vitsinä. Niistä kun ei synny todellista arvoa.

A memecoin is a zero-sum* lottery.

There is no wealth creation. Every buy order is simply matched by a sell order. And after an initial spike, the price eventually crashes and the last buyers lose everything.

* It’s actually negative sum if the platform takes a cut.

— Balaji (@balajis) January 19, 2025