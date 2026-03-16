Torjuntadroonit raatelivat hyökkääjän lennokit – 18 pudotusta

Ukrainan torjuntadroonit pudottivat 18 venäläistä tiedustelu- ja hyökkäyslennokkia Itä-Ukrainan Kupjanskin suunnalla.
Ukrainan maavoimien 14. mekanisoitu prikaati on jakanut Telegramissa videomateriaalia (jutun alla), joka näyttää prikaatin miehittämättömien järjestelmien pataljoonan torjuntadroonit tositoimissa.
Torjuntadroonit iskevät videoilla ylhäältä ja takaviistosta suurella nopeudella venäläislennokkien kimppuun katkaisten niiden siivet.
Ukrainassa on kehitetty pieniä torjuntadrooneja, joita voidaan tuottaa edullisesti suuria määriä ja hajauttaa ympäri Ukrainaa.
Muun muassa ukrainalainen Wild Hornets -järjestö on esitellyt yli vuoden kehitteillä olleita Sting-torjuntadrooneja. Ne on suunniteltu erityisesti iranilaisvalmisteisten Shahed-räjähdelennokkien tuhoamiseen. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Ne soveltuvat myös Lancet-räjähdedroonien ja tiedustelulennokkien tuhoamiseen.