Toimitusjohtaja varoittaa TE:ssä: Suomalaisten tileillä seisoo 115 miljardia euroa

Suomalaisten tulisi käyttää rahojaan tuottavammin, arvioi varainhoito- ja sijoituskonserni eQ:n uusi toimitusjohtaja Jouko Pölönen Talouselämässä. Hänen mukaansa suomalaisten tileillä on tällä hetkellä paljon tuottamattomia varoja.

– Suomalaisilla kotitalouksilla on edelleen käyttelytileillä varoja 115 miljardia euroa, jotka eivät juuri tuota mitään, Pölönen sanoo.

Sijoittaminen hyödyttäisi sekä yksilöä että kansantaloutta, toimitusjohtaja arvioi. Ihmisten tulisi saada säästöilleen mahdollisimman hyvät tuotot, hän jatkaa. Kansantalous taas hyötyisi ihmisten vaurastumisesta.

Suomalaisten keskimääräinen eläke on Pölösen mukaan 2100 euroa kuussa. Vaikka eläkejärjestelmä toimiikin ja pitkän työuran tekemällä eläke on kohtuullinen, sijoittamalla varmistaa turvatun toimeentulon eläkepäiville, hän arvioi.

– Ei 2 100 eurolla mitään kulutusjuhlaa vietetä.

Jokaisen suomalaisen kannattaisikin säästää ja sijoittaa eläkeikäänsä silmälläpitäen, huomauttaa Pölönen.

Hän pitää eläkeuudistusta hyvänä asiana. Se oli järkevä uudistus, sillä 270 miljardin euron eläkevaroille tulisi saada mahdollisimman hyvä tuotto, hän sanoo.

Ruotsin malliin, jossa rahat menevät rahastoeläketilille ja ihmiset voivat itse valita sijoitusrahastoja, Pölönen ei näe tarvetta siirtyä. Suomalaisessa järjestelmässä eläkelupaus on selkeä ja luotettava, kun taas sijoitusriski kuuluu hänen mukaansa mieluummin vapaaehtoiseen säästämiseen kuin pakolliseen eläketurvaan.