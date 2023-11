Toimiiko Israelin strategia Hamasin tuhoamiseksi?

Israelin asevoimien sotilaat etenivät hiljattain Gazassa sijaitsevaan al-Shifan sairaalaan.

New York Timesin mukaan sairaalan valtaaminen on keskeinen osa tavoitetta hävittää Hamas ja vapauttaa noin 240 panttivankia. Israelin asevoimat on lähettänyt operaation myötä Gazaan yli 40 000 sotilasta.

Asiantuntijat pohtivat Israelin strategian tehokkuutta ja sen kestävyyttä kansainvälisen painostuksen alla, erityisesti siviiliuhrien kasvaessa Gazassa. Israelin sotilasoperaatio sairaalassa on edennyt hitaasti ja on aiheuttanut kansainvälistä huolta.

Sotilasasiantuntija Yagil Levy katsoo, että hyökkäys sairaalaan oli enemmänkin voimanosoitus kuin osa selkeää strategiaa.

– Armeija ei ottanut todellisesti huomioon panttivankien tulevaisuutta tai turvallisuutta menemällä al-Shifaan, Levy sanoo.

Yhdysvaltain armeijan kenraali evp. Kenneth F. McKenzie Jr. katsoo Israelin onnistuneen Hamasin rakettitulituksen tukahduttamisessa sekä riskien vähentämisessä omille joukoilleen.

Armeijan liikkeiden varovaisuudesta kertovat toistaiseksi alhaiset tappiot. Noin 55 sotilasta on kuollut maaoperaatiossa.

McKenzien mukaan on kuitenkin epäselvää, kuinka monta Hamasin johtajaa Israel on tappanut.

Israel ei myöskään ole saavuttanut sopimusta panttivankien vapauttamiseksi, vaikka se on tuhonnut osia Gazasta ja tappanut yli 1000 Hamas-taistelijaa.

– Aika ei ole Israelin puolella kansainvälisesti tai kotimaassa, McKenzie toteaa.