”Tohtori Tuho”: Donald Trump ampuu itseään jalkaan

Markkinoiden epävarmuus on nostanut kullan hinnan ennätyskorkealle. Kullan hinta on ylittänyt ensi kerran 3500 dollarin unssihinnan.

Sijoittajien turvasatamana pitämä kullan arvo on noussut tänä vuonna jo 33 prosenttia.

Taustalla on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hyökkäys Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) pääjohtajaa Jerome Powellia vastaan sekä maailman suurimman talouden epävarmat talousnäkymät.

Trump kutsui maanantaina Truth Social -alustallaan julkaisemassaan viestissä Powellia termillä ”Mr Too Late” (”herra liian myöhäinen”) ja kehotti keskuspankkia alentamaan korkoja ”heti”.

Fed on pitänyt korot ennallaan tänä vuonna laskettuaan niitä kolme kertaa peräkkäin viime vuonna. Keskuspankin seuraava kokous on toukokuussa.

Powell varoitti viime viikolla, että Yhdysvaltain hallinnon laajat tullitoimet johtaisivat hitaampaan kasvuun ja korkeampaan inflaatioon.

Trump lykkäsi pari viikkoa sitten useille maille, muun muassa EU:lle, määräämiään vastavuoroisia tulleja 90 päivällä.

Presidentin ja keskuspankin välinen jännite on heikentänyt myös Yhdysvaltain dollarin arvoa.

Sijoittajat ja ekonomistit arvioivat, että Trumpin yritys syrjäyttää Powell ennen hänen toukokuussa 2026 päättyvää toimikauttaan voisi vahingoittaa Yhdysvaltain taloutta.

– Fedin riippumattomuuden heikkeneminen lisäisi inflaationäkymiä, joihin jo nyt kohdistuu tullien takia nousupaineita, sanoi suurpankki JP Morgan Chasen pääekonomisti Michael Feroli Financial Timesille.

”Tohtori Tuhona” tutuksi tullut taloustieteilijä Nouriel Roubini huomauttaa viestipalvelu X:ssä, ettei Yhdysvaltain rahapolitiikka ole yhdestä miehestä kiinni.

– Powell ei voi muuttaa rahapolitiikkaa yksin, vaikka hän haluaisi: enemmistön keskuspankin avomarkkinakomiteasta (FOMC) täytyy äänestää sen puolesta, eikä avomarkkinakomitea aio laskea korkoja, koska inflaatio alkaisi nousta tullien myötä. Vaikka Trump irtisanoisi Powellin, hän ei pystyisi taivuttamaan avomarkkinakomiteaa. Trump ampuu itseään jalkaan puheella Powellin potkuista: matalammalla tasolla olevat osakkeet, korkeammalla tasolla olevat valtion joukkovelkakirjojen tuotot, korkeammat luottomarginaalit ja heikompi dollari. Toistuva oma maali, Roubini kirjoittaa X:ssä.

Powell cannot change monetary policy on his own even if he wanted to: a majority of the FOMC gotta vote for it and the FOMC will not cut rates as inflation will start going higher as tariffs kick in. Even if Trump were to fire Powell he would not be able bend the FOMC . Trump is… pic.twitter.com/B30NvKW6U3

— Nouriel Roubini (@Nouriel) April 21, 2025