Todisteet paljastavat: Venäjällä oli tarkka suunnitelma kidutuskeskuksista

Etelä-Ukrainan Hersonin kaupungista kerätyt todisteet osoittavat, että venäläiset kidutuskeskukset eivät olleet ”sattumanvaraisia”, vaan Venäjän valtion suunnittelemia ja suoraan rahoittamia, toteaa ukrainalaisista ja kansainvälisistä juristeista koostuva ryhmä.

Asiasta kertoo The Guardian.

Hersonin kaupunki oli Venäjän hallinnassa kahdeksan kuukautta viime vuoden maaliskuun 2. päivästä siihen asti, kunnes Ukrainan joukot saapuivat kaupunkiin 11. marraskuuta.

Juristiryhmä kertoi torstaina tutkineensa 20 kidutuskammiota Hersonissa. Ryhmän johtopäätösten mukaan kidutuskammiot olivat osa ”harkittua suunnitelmaa, jonka avulla pyrittiin terrorisoimaan, alistamaan ja eliminoimaan ukrainalaisia ja heidän vastarintaansa sekä tuhoamaan ukrainalainen identiteetti”.

Ukrainalaisten syyttäjien keräämät ja juristiryhmän analysoimat todisteet sisältävät Venäjän presidentti Vladimir Putinin miehitysjoukkojen käyttämiä suunnitelmia Hersonin 20 kidutuskeskuksen perustamiseksi, johtamiseksi ja rahoittamiseksi.

– Venäjän valtion rahoittamat joukkokidutuskammiot eivät ole sattumanvaraisia, vaan osa huolellisesti harkittua ja rahoitettua suunnitelmaa, jonka selkeä tavoite on tuhota Ukrainan kansallinen ja kulttuuri-identiteetti, sanoo juristiryhmän johtaja Wayne Jordash.

Juristien mukaan yli 1 000 eloonjäänyttä on toimittanut todisteita, ja yli 400 ihmistä on kadonnut Hersonista.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB, vankeinhoitolaitos ja paikalliset Venäjä-mieliset avustajat johtivat ja pyörittivät kidutuskeskuksia. Juristiryhmän mukaan tarkoituksena oli alistaa, uudelleenkouluttaa tai tappaa ukrainalaisia kansalaisjohtajia ja tavallisia toisinajattelijoita.

Vangeiksi joutui henkilöitä, joilla oli yhteyksiä Ukrainan valtioon tai Ukrainan kansalaisyhteiskuntaan, kuten aktivisteja, toimittajia, virkamiehiä ja opettajia. Joidenkin uhrien mukaan heidät pysäytettiin satunnaisesti kadulla ja pidätettiin, koska heidän puhelimissaan väitettiin olevan ”Ukraina-mielistä” materiaalia.

Juristiryhmän mukaan vangit joutuivat fyysisen pahoinpitelyn, sähköiskukidutuksen ja vesikidutuksen kohteiksi. Heidät pakotettiin opettelemaan ja lausumaan Venäjä-mielisiä iskulauseita, runoja ja lauluja.

Toistaiseksi on epäselvää, kuolivatko yli 400 kadonnutta ihmistä miehityksen aikana, vai vietiinkö heidät Venäjälle.

Evidence collected re Kherson shows the 20+ torture facilities were not “random” but part of a plan to destroy Ukrainian identity the Russians implemented, acc to a team of Ukrainian and international lawyers.

Over 400 still missing @WayneJordashhttps://t.co/RkwDwNFw01

— Isobel Koshiw (@IKoshiw) March 2, 2023