Tiukemmat koronatoimet olisivat pelastaneet satojatuhansia USA:ssa

Tiukemmat koronatoimet olisivat pelastaneet jopa 118 000- 248 000 yhdysvaltalaisen hengen, arvioi Virginian yliopiston tutkija Christopher J. Ruhm Journal of the American Medical Association-julkaisussa. Ruhmin artikkelista uutisoi The Hill.

Mikäli kaikki osavaltiot olisivat ottaneet käyttöön maskipakon sekä tiukemmat rokotevaatimukset, olisi satojatuhansia ihmishenkiä voitu pelastaa, Ruhm kirjoittaa. Vaikka kaikki koronatoimet eivät tutkijan mukaan olleet onnistuneita, ja esimerkiksi koulujen sulkemisella saattoi olla kauaskantoisia kielteisiä vaikutuksia, olivat juuri maski- ja rokotepakot Ruhmista tehokkaita. Näiden kahden toimen osuus kaikista koronarajoitusten pelastamista ihmishengistä on tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa.

Yhdysvalloissa osavaltiot pystyivät pandemian aikana pitkälti itse määräämään koronatoimistaan, joten erot osavaltioiden välillä saattoivat olla suuria. Ruhmin mukaan tämä näkyy myös kuolleisuusluvuissa, sillä löyhien rajoitusten Mississippissä koronaan kuolleita oli väkilukuun suhteutettuna jopa viisi kertaa enemmän kuin kaikkein tiukimpien koronatoimien Massachusettssissa.

– Koronarajoitukset pelastivat henkiä, Ruhm kirjoittaa.

– Kuolonuhrien määrä oli luultavasti huomattavasti suurempi kuin mitä se muuten olisi ollut niissä osavaltioissa, jotka vastustivat rajoituksia, kielsivät ne tai noudattivat vain suhteellisen lyhyen ajan.

Onnistuneiden ja toimiviksi todettujen koronatoimien tutkimisesta voi olla hyötyä tulevaisuudessa, esimerkiksi lintuinfluenssaa torjuttaessa, Ruhm uskoo.