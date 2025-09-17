Timo Heinonen: Puolustusteollisuudella on lähes rajattomat mahdollisuudet

Suomalaisella puolustusteollisuudella on nyt lähes rajoittamattomat mahdollisuudet, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.
Heinonen kertoo blogissaan vierailusta taistelusuojavarusteita valmistavaan yritykseen.
Forssalainen C.P.E Production on Suomen suurin suojavarusteiden valmistaja.
Vuonna 2000 perustetulla yhtiöllä on toimintaa 20 maassa. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 36 miljoonaa euroa.
Forssalaisyritys on toimittanut muun muassa valmistamiaan luotiliivejä Ukrainan sodan aikana suoraan rintamalle Ukrainan armeijan käyttöön.
Muun muassa M17-taisteluliiviin lisättävät kiväärikaliiberisen luodin kestävät suojalevyt valmistetaan nykyään Suomessa.
Heinosen mukaan tämä on esimerkki Suomen huoltovarmuuden vahvistumisesta.
– Sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että Suomessa pysyy ballististen suojavarusteiden kehittäminen, valmistus sekä valmistukseen vaadittavien materiaalien hankintakyky, Heinonen kirjoittaa.