Tilanne rintamalla heikkenee – näin Ukrainan tuki nostettaisiin uudelle tasolle

Euroopan lähestymistapa Ukrainan tukemiseen ei amerikkalaistutkija Max Bergmannin mielestä vastaa enää tarkoitustaan, vaan omaan puolustusteollisuuteen olisi panostettava merkittävästi nykyistä enemmän.

– Vaikka tästä kiireellisestä tarpeesta vallitsee selkeä yksimielisyys, eurooppalaisten tuotantolinjojen kapasiteettia eivät vielä ole maksimoitu. Ongelman perimmäinen syy ei ole niinkään poliittisen tahdon vaan yhteistyön ja rahoituksen puute, kuten Euroopan puolustuksen suhteen usein käy, Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon Euroopan, Venäjän ja Euraasian tutkimusohjelmaa johtava Bergmann kirjoittaa.

Euroopan olisi hänen mukaansa toimittava mahdollisimman rivakasti sekä tukeakseen Ukrainaa että täydentääkseen omia ase- ja ampumatarvikevarastojaan.

– EU:n rauhanrahasto EPF on kannustanut jäsenmaita antamaan sotatarvikkeita Ukrainalle ja korvannut osan niiden kustannuksista. Nyt on kuitenkin enää vähän annettavaa, sillä suurin osa vanhasta kalustosta on jo annettu, hän sanoo.

– Ongelmana on se, että eurooppalaisten asevoimien uudelleen varustamisen ja Ukrainan tukemisen välillä vallitsee jännite. Siksi Euroopan maat ovat vastahakoisempia antamaan Ukrainalle uudempaa ja kalliimpaa kalustoa, joka on elintärkeää kansallisen puolustuksen ja Nato-tavoitteiden saavuttamisen kannalta, hän toteaa.

Sadan miljardin lisäpanos

Jotta tuki Ukrainalle kyettäisiin nopeasti nostamaan uudelle tasolle, Bergmann kehottaa EU:ta perustamaan hätärahaston Ukrainan puolustushankintoja ja Euroopan sotilaallisen valmiuden nostamista varten.

– Tavoitteena olisi hankkia kriittisiä sotatarvikkeita laajamittaisesti sekä Ukrainan että EU:n asevoimille. Naton ja Washingtonin näkökulmasta EU:n toimet vahvistaisivat Naton valmiutta, ja tämä voisi olla myös yksi ensi kesän Washingtonin Nato-huippukokouksen tärkeimmistä tuloksista, Bergmann sanoo.

– EU:n olisi muodostettava uusi 100 miljardin euron erityisrahasto, jolla hankittaisiin kiireellisesti Ukrainan tarvitsemaa kalustoa eurooppalaisilta toimittajilta. Rahaston olisi keskityttävä Ukrainan tarpeiden kartoittamiseen – olivatpa ne sitten ampumatarvikkeita, panssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, tykistöä, pieniä lennokkeja, miinanraivauskalustoa, ilmapuolustusta tai ampumatarvikkeita, hän toteaa.

– Jos tilaukset ylittävät Ukrainan tarpeet ja sota päättyy onnistuneesti, kuten toivotaan, loput tarvikkeista voitaisiin joko antaa Euroopan valtioille tai EU voisi varastoida ne eurooppalaisia asevoimia varten, hän esittää.