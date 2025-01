TikTok-kielto astui voimaan – sovellus vetosi viestissä Donald Trumpiin

Kohuttu TikTok-kielto on astunut Yhdysvalloissa voimaan, kertoo CBS News.

Hieman ennen keskiyötä Yhdysvaltain aikaa sovelluksen käyttäjille ilmestyi viesti, jossa ilmoitettiin maan kongressin kieltäneen TikTokin. Samalla sovellus katosi myös sovelluskaupoista.

– Valitettavasti sen [kiellon] takia et voi käyttää TikTokia juuri nyt. Onneksemme presidentti [Donald] Trump on ilmaissut, että hän aikoo toimia kanssamme ratkaisun löytämiseksi virkaanastujaisten jälkeen, jotta TikTok voidaan palauttaa, viestissä todettiin.

Edustajainhouse hyväksyi TikTokin kieltävän Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act -lain viime vuonna äänin 352-65. Senaatti taas hyväksyi lain osana laajempaa lakipakettia äänin 79-18. Kielto astui voimaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Lain mukaan ulkomaisten vastustajien hallitsemien sovellusten jakaminen, ylläpitäminen sekä palvelimella säilyttäminen on jatkossa kiellettyä. Laki listaa erikseen tällaiseksi sovellukseksi TikTokin emoyhtiö Bytedancen suorasti tai epäsuorasti omistamat tai hallitsemat sovellukset. Lakiin sisältyy poikkeus, jonka mukaan lakia ei sovelleta, jos vastustajamaasta peräisin oleva omistaja luopuu sovelluksen omistajuudesta.

Myös Yhdysvaltain korkein oikeus hyväksyi kiellon yksimielisesti perjantaina.

Lakia on perusteltu muun muassa turvallisuussyillä, sillä sovelluksen omistama Bytedance on kiinalainen. Yhtiö on myös kieltäytynyt myymästä sovellusta yhdysvaltalaisille.

Aiemmin Joe Bidenin hallinto ilmoitti, että se jättäisi uuden lain täytäntöönpanon Trumpin hallinnon vastuulle. Bytedance kuitenkin veti sovelluksen pois omatoimisesti ennen kiellon astumista voimaan.

Bidenin hallinnon mukaan TikTokin omatoiminen poisveto oli ”temppu”

– Emme näe mitään syytä, miksi TikTokin tai muiden yhtiöiden tulisi ryhtyä toimeen muutamien seuraavien päivien aikana, ennen kuin Trumpin hallinto astuu valtaan maanantaina, kommentoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre.

Trump on aiemmin luvannut pelastaa TikTokin sekä kertonut harkitsevansa poikkeusta, jolla lain soveltamista lykättäisiin 90 päivällä.