Tiistaina on tärkeä määräpäivä, unohdus voi maksaa

Viimeistenkin suomalaisten pitää tarkistaa ja korjata esitäytetyn veroilmoituksen tiedot viimeistään huomenna tiistaina 28. huhtikuuta, Verohallinto muistuttaa. Lakimuutoksen myötä verotuspäätös tulee suurimmalle osalle vain sähköiseen Omavero-palveluun, vaikka esitäytetty veroilmoitus olisikin tullut vielä paperipostilla.

Ennen viimeistä määräpäivää esitäytettyä veroilmoitustaan on muuttanut jo 1,1 miljoonaa henkilöä. Verohallinnon tilastojen mukaan viime vuonna muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen teki yhteensä reilut 1,2 miljoonaa henkilöä.

Verohallinto lähettää vuosittain noin 5,5 miljoonaa esitäytettyä veroilmoitusta, eli valtaosalla tiedot veroilmoituksella ovat valmiiksi oikein.

Etätyöläiset voivat hakea työhuonevähennyksen vielä viime vuodelta

Esitäytetty veroilmoitus pitää aina tarkistaa, ja jos tiedoissa on virheitä tai puutteita, ne pitää korjata. Verohallinto saa paljon tietoja automaattisesti, mutta esimerkiksi erilaisista vähennyksistä Verohallinnolla ei aina ole tietoa. Yleisimpiä vähennyksiä ovat kodin ja työpaikan väliset matkakulut, kotitalousvähennys ja tulonhankkimiskulut.

Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen, joten tulonhankkimiskulut kannattaa ilmoittaa vain, jos ne ylittävät 750 euron rajan.

– Näin käy esimerkiksi silloin, kun tekee yli puolet työpäivistä etätöitä kotonaan. Tällöin voi tehdä työhuonevähennyksen, joka on 960 euroa, johtava veroasiantuntija Mervi Hakkarainen neuvoo tiedotteessa.

Vaikka palkansaajien työhuonevähennys poistui tämän vuoden alusta, nyt täydennetään vuoden 2025 veroilmoitusta. Siinä työhuonevähennyksen voi vielä tehdä.

Täydennä puuttuvat tulot

Vähennysten lisäksi myös esitäytetyltä puuttuvat tulot viime vuodelta pitää ilmoittaa. Esimerkkejä itse ilmoitettavista tuloista ovat vuokratulot, virtuaalivaluuttatulot sekä tulot alustoilla tehdystä sisällöntuotannosta ja myynnistä.

– Erilaisten vuokrausalustojen, kuten AirBnB:n, Booking.comin ja Lomarenkaan, pitää nykyään ilmoittaa Verohallinnolle suomalaisasiakkaista, jotka ovat saaneet vuokratuloja alustan kautta. Tiedot eivät kuitenkaan tule suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle, vaan niitä käytetään verovalvonnassa, Hakkarainen kertoo.

Veroilmoituksen voi tarkistaa ja täydentää Omaverossa. Omaveroon kannattaa kirjautua aina vero.fi:n kautta. Turvallisuussyistä ei pidä käyttää hakukoneiden tuloksia tai linkkejä, koska ne voivat olla myös huijauksia.

Osalla veroposti muuttuu sähköiseksi kesken veroilmoituskauden

Poimintoja videosisällöistämme

Huhtikuun 14. päivä tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä viranomaisten kirjeet toimitetaan jatkossa sähköisesti kaikille sellaisille henkilöasiakkaille, jotka käyttävät viranomaisten sähköisiä asiointipalveluja.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos henkilö tunnistautuu Suomi.fi-tunnistuksella julkiseen, sähköiseen asiointipalveluun, hän saa jatkossa viranomaispostin vain sähköisessä muodossa. Jos henkilö ei käytä sähköisiä palveluita, viranomaisposti tulee jatkossakin paperilla.

Verohallinto lähettää Suomi.fi-postilaatikkoon ainoastaan ilmoituksen saapuneesta kirjeestä. Kirjeet ovat Omaverossa, kuten nykyisinkin.

Osalla asiakkaista veroposti voi muuttua paperista sähköiseksi kesken veroilmoituskauden.

– Esitäytetyt veroilmoitukset ovat voineet keväällä tulla paperipostina, mutta jos ovat käyttäneet jotain julkista sähköistä asiointipalvelua 14. huhtikuuta jälkeen, lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti, Hakkarainen sanoo.

Siksi on tärkeää, että asiakkaat lataavat puhelimeensa Suomi.fi-sovelluksen tai käyvät Suomi.fi:ssä jättämässä sähköpostiosoitteensa, johon heille voidaan lähettää ilmoituksia saapuneesta postista.

Menikö määräpäivä jo? Toimi nopeasti!

Osalla palkansaajista ja eläkeläisistä veroilmoituksen määräpäivä oli 14. ja 21. huhtikuuta. Pienellä osalla palkansaajista, eli toiminimiyrittäjien ja maataloudenharjoittajien puolisoilla, veroilmoituksen määräpäivä oli jo 1. huhtikuuta.

Jos oma määräpäivä ehti jo mennä, kannattaa kuitenkin edelleen käydä mahdollisimman nopeasti täydentämässä veroilmoitusta OmaVerossa. Jos veroilmoitusta korjaa myöhässä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen.