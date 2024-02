Tietovuoto paljastaa: Näin Kreml kaataa rahaa mielten manipulointiin

Valtava tietovuoto Venäjän presidentinhallinnon poliittiselta osastolta paljastaa, miten Kreml kaataa rahaa venäläisten ajatusten ja asenteiden manipulointiin. Osa keinoista muistuttaa neuvostoaikaista kyttäämistä, osa on halpaa propagandaa.

Asiakirjat vuodettiin virolaiselle Delfille, joka jakoi aineiston ruotsalaisen Expressenin, saksalaisen Paper Trail Median, Spiegelin, ZDF:n, itävaltalaisen Standardin, sveitsiläisen Tamedian, puolalaisen Frontstoryn, Vsquaren sekä riippumattomien venäläisten Meduzan ja Istoriesin kanssa.

Asiakirjat jakautuvat kolmeen kategoriaan: mielialojen manipulointi, jota kutsutaan häikäilemättömästi informaatiosodankäynniksi, presidentinvaalit, sekä Ukrainan vallatut alueet. Yhteensä näiden kolmen kategorian budjetti vuodelle 2024 noin 1,1 miljardia euroa.

Aineistoihin ennalta tutustunut Mark Galeotti kutsui vuotoa tärkeäksi, sillä asiakirjat osoittavat, että Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkää.

– Kaiken tämän prameilun alla hallinto arvioi olevansa pulassa, Galeotti sanoi Vsquaren mukaan.

Asiakirjat ovat vuotaneet Venäjän presidentinhallinnon poliittiselta osastolta, jota johtaa Sergei Kirijenko. Kirijenkosta tuli vuonna 1998 Venäjän nuorin pääministeri, kun hän oli vasta 25-vuotias. Nykyään Kirijenkoa kutsutaan Donbasin varakuninkaaksi, sillä hänen vastuullaan on Ukrainalta vallattujen alueiden organisointi ja hallinto. Asiakirjavuoto koostuu tuhansista yksityiskohtaisista Excel-taulukoista, joissa nimetään myös budjettiratkaisuista vastuulliset ihmiset. Joissain tapauksissa vastuullinen on pääministeri Mihail Misustin, joissain jopa presidentti Putin itse.

Esimerkkejä budjeteista: propagandisti Vladimir Solovjovin yhtiö, vuonna 2023 noin 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 jo 30 miljoonaa euroa. Lisäksi huomautus: ”odotamme Solovjovin ja presidentin tapaavan”. Ukrainalaisten lasten sieppaamisesta syytetty lapsiasiainvaltuutettu Marija Lvova-Belova: 420 000 euroa vuonna 2024.

Mielialojen manipulointia varten presidentinhallinnossa työskentelevä Kirijenkon tiimi on luonut kattavan verkoston yhdistyksiä ja järjestöjä. Asiakirjavuodossa olevan muistion, lokakuulle 2023 päivätyn muistion mukaan 15 järjestössä oli yhteensä 4 357 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli noin 600 miljoonaa euroa. Kaikkein suurin budjetti oli Internetin kehitysinstituutilla (IRI), joka tuottaa ”patrioottisia” mobiilipelejä, tv-sarjoja ja elokuvia. Se sai viime vuonna rahoitusta noin 220 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna sille on varattu presidentinvaalien vuoksi noin 180 miljoonaa euroa.

Presidentinvaaleihin liittyen eräs asiakirjavuodossa ollut esitys esittelee erilaisia kulttuurituotantoja ja sitä, miten niiden tulee herättää yleisössä vähintään yksi neljästä listatusta kokemuksesta. Näitä ovat tarve puolustaa kansallisia intressejä, halu parantaa venäläistä elämänlaatua, ylpeys kansallisista sankareista, tai yhteisöllisyyden kokemus varsinkin vallatuilla alueilla. Aineistoissa mainitaan ainakin kaksi kulttuurituotantoa: Ukrainaan vapaaehtoisesti sotimaan lähtevää miestä käsittelevä elokuva Callsign: Passenger ja Itä-Saksassa toimivasta Neuvostoliiton tiedustelumiehestä kertova draama GDR, joka on jakelussa Venäjän omassa ”Netflixissä” nimeltä Wink. Asiakirjavuodosta käy ilmi myös, että osan kulttuurituotteista tulisi suoraan halventaa Ukrainaa ja länttä ylipäätään sekä esittää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ”amerikkalaisten sätkynukkena”.

Ruotsalainen Itä-Euroopan tutkimuksen instituutin apulaisjohtaja Martin Kragh sanoi Vsquaren mukaan, että tällainen ”editointikoneisto” muistuttaa Neuvostoliiton aikaista järjestelyä, jossa politrukit tai komissaarit varmistivat, että jokainen instituutio ja työkollektiivi seurasi puolueen linjaa.

Asiakirjavuoto sisältää kylmäävän ajankohtaista tietoa maaliskuussa pidettäviin presidentinvaaleihin liittyen. Presidentti Putinin henkilökohtaisella hyväksynnällä hänen suosionsa mielipidemittauksiin on allokoitu 3,6 miljoonaa euroa. Lisäksi mielipidemittauksiin ja sosiologisiin tutkimuksiin Ukrainalta vallatuilla alueilla on budjetoitu 5,8 miljoonaa euroa. Nämä ovat kuitenkin ”lisäkustannuksia” – sosiologisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät yleisemmin presidentinvaaleihin on budjetoitu 28 miljoonaa euroa.

Yhden lähteen mukaan nämä ”sosiologiset tutkimukset” ovat eräänlaista happotestausta. Hallinto mittaa sitä, miten voivat vastata tuloksiin. Presidentinhallinnon tilaamat selvitykset ovat tarkempia ja syvällisempiä kuin yleiset mielipidemittaukset. Mutta ihmiset eivät vastaa niihinkään rehellisesti.

Opetus- ja tiedeministeriötä koskee suunnitelma, jossa oppilaitosten mielipidevaikuttajat kartoitetaan etukäteen. Mielipidevaikuttajien ”sosio-poliittista lukutaitoa kasvatetaan” ja tarkkaillaan heidän poliittisia asenteitaan ja äänestämispreferenssejään.

Pitkän linjan Venäjä-asiantuntija, kirjailija Mark Galeotti kutsui oppilaitoksiin kohdistuvaa toimintaa vaalien ”ennakkokäpälöinniksi”.

– Kreml ei luota edes siihen, että pormestarit ja kuvernöörit kertoisivat heille omien alueidensa poliittisesta tilanteesta.

Ruotsalainen Itä-Euroopan tutkimuksen instituutin apulaisjohtaja Martin Kragh muisteli Vqsuarelle jälleen Neuvostoliittoa:

– Kaikki nämä asiakirjat osoittavat, kuinka vähän Kreml uskoo siihen että ihmiset saattaisivat spontaanisti kannattaa valtapuoluetta.

Asiakirjavuodossa on esitys elokuulta 2022. Siinä selitetään, kuinka ”mielipidejohtajia” luodaan, koulutetaan ja tuetaan. Ensin heidän valitaan paikallisten mielipidevaikuttajien joukosta. Sen jälkeen heitä opetetaan kehittämään omaa henkilöbrändiään ja autetaan jakamaan ja voimistamaan propagandasisältöjä.

Kraghin mukaan Venäjä ei ole enää vain autoritaarinen valedemokratia, vaan totalitaristinen yhteiskunta.

– Näiden kahden erona on se, että totalitarismi edellyttää kansalaiselta julkista tukea. Enää ei riitä, että on hiljaa eikä vastusta, vaan on välttämätöntä osallistua poliittiseen toimintaan.

Ukrainan vallatuille alueille kohdistuvassa toiminnassa käsitellään erityisesti venäläisten satelliittikanavien tuomista asukkaille. Internetin valvontaan on kehitetty uusi järjestelmä ASBI, joka on lyhenne sanoista automatisoitu internetin turvallisuusjärjestelmä. ASBI:n kokonaisbudjetti on 89,6 miljoonaa euroa.

Vaikka numerot saattavat kuulostaa suurilta, Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti sanoi Vsquaren mukaan olevansa ”pervessillä tavalla tyytyväinen”.

– On syytä muistaa, että Neuvostoliitolla oli vieläkin suurempi kontrolli informaatiotilassa. Ja Neuvostoliito epäonnistui. Kreml ei pysty ostamaan pitkäkestoista kontrollia ihmisten ajatuksiin.