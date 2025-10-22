Tietosuojavaltuutetulle useita kanteluita IL:n uudistuksesta

Iltalehti teki uudistuksen, jossa sivuston käyttäjän on suostuttava kohdennettuun mainontaan tai maksettava 1,99 euron kuukausimaksu. Muun muassa tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä on arvioinut uudistuksen olevan ristiriidassa voimassa olevan tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa.

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus kertoo Verkkouutisille, että asiasta on tullut useampia kanteluja ja yhteydenottoja.

Onko tällainen menettely yleisellä tasolla GDPR-asetuksen mukaista?

– Lainmukaisuus riippuu monesta asiasta, kuten siitä, miten ratkaisu on toteutettu, millaisesta palvelusta on kyse ja millainen suhde ja vaikutus palvelulla ja suostumuksella on käyttäjiin, Talus kuvailee.

– Kun ajatellaan menettelyn lainmukaisuutta, keskeistä on erityisesti suostumuksen vapaaehtoisuus. Tällaisten ”suostu tai maksa” -mallien yhteydessä on arvioitava tapauskohtaisesti sitä, onko suostumus kohdennettuun mainontaan aidosti vapaaehtoinen. Yleisesti ottaen kun suostumusta pyydetään esimerkiksi evästeiden käyttöön, käyttäjille tulee myös kertoa selkeästi, mihin he antavat suostumuksensa ja miten heidän tietojaan käytetään esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen, Talus jatkaa.

Taluksen mukaan kantelun tietosuojavaltuutetun toimistolle voi tehdä, jos epäilee että jonkin toimijan tai organisaation henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai että se on lainvastaista.

– Tietosuojavaltuutetun toimisto alkaa selvittää asiaa kantelun perusteella. Jos asiassa on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, tietosuojavaltuutettu voi harkita korjaavien toimivaltuuksien käyttämistä. Se voi määrätä toimijan korjaamaan toimintansa lainmukaiseksi, antaa sille huomautuksen tai vakavissa tapauksissa määrätä hallinnollisen seuraamusmaksun tai henkilötietojen käsittelykiellon, Talus kertoo.

– Tietosuojavaltuutetun toimisto tekee myös tiivistä viranomaisyhteistyötä Traficomin kanssa, ja viranomaiset työskentelevät yhdessä myös tämän aiheen parissa.

Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen puolusti lehden ratkaisua aiemmin Verkkouutisille.

– Vastaava malli on käytössä laajasti eurooppalaisissa medioissa. Käsityksemme mukaan suostumus on vapaaehtoinen ja vaihtoehdot esitetään selkeästi eikä hinta ole kohtuuton. Katsomme toteutusta uudestaan, jos viranomaisten ohjeet tarkentuvat, Kauppinen sanoi.

Kauppisen mukaan Iltalehti ei saa eikä kerää lukijoista sellaista tietoa, jonka käyttämisestä tulisi olla huolissaan. Hän korosti, että uutispalvelu pyörii mainoksista saatavilla tuloilla.

