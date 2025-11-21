Tiesitkö? Täällä asuvat nopeimmat pakettien noutajat

Suomalaisten paketinnouto on nopeutunut viime vuodesta 37 minuuttia, nyt paketti haetaan keskimäärin 23,99 tunnissa. Asia ilmenee kuljetusyhtiö Matkahuollon keräämästä aineistosta.

Aineisto paljastaa myös alueellisia eroja suomalaisten verkkokauppatottumuksissa: Lapissa tilataan eniten paketteja per asukas, kun taas Pohjois-Karjalassa paketit haetaan nopeimmin.

Loppuvuoden pakettisesongin Singles Day, Black Friday, Cyber Monday ja joulu nostavat pakettimäärät Suomessa jopa 43 prosenttia keskimääräiseen toimitusviikkoon verrattuna. Tämä voi ruuhkauttaa suosituimmat pakettiautomaatit ja noutopisteet, vaikka toimijat ovat varautuneet sesonkiin huolellisesti.

– Pakettimäärä kasvaa merkittävästi loppuvuoden sesongin aikana ja olemme investoineet toimitusketjun joustavuuteen ja skaalautuvuuteen, aina kuljetuksista noutopisteisiin, jotta voimme varmistaa sujuvuuden myös kiireisimpinä aikoina, kertoo Matkahuollon Pakettipalvelut-liiketoiminnan johtaja Kati Nevalainen tiedotteessa.

Sesonkiaikana pakettiautomaattien ruuhkaa voi helpottaa noutamalla pakettinsa mahdollisimman nopeasti, jolloin pakettiautomaattiin vapautuu tilaa uusille lähetyksille. Matkahuolto avaa sesongin alla 90 uutta pakettiautomaattia ja lisää jakelukertoja. Pääkaupunkiseudulla paketteja toimitetaan kaksi kertaa päivässä. Sesongin aikana paketteja jaetaan myös lauantaisin.

Vaikka pakettiautomaattien määrää ja jakelukertoja lisätään, kiireisimpänä sesonkina automaatit voivat täyttyä silti. Siksi Nevalainen suosittelee asiakkaita noutamaan pakettinsa mahdollisimman nopeasti.

Matkahuollon aineisto on kerätty tammi-marraskuulta 2025. Sen mukaan nopeimmat pakettien noutajat ovat maakunnista Pohjois-Karjalassa, jossa paketti noudettiin keskimäärin 20,85 tunnissa. Seuraavaksi ripeimmät pakettien noutajat olivat Etelä-Pohjanmaalla (21,03 tuntia) ja Satakunnassa (21,08 tuntia). Nopeimpien pakettien noutajien joukossa olivat myös Pohjois-Savossa (21,17 tuntia) ja Pohjois-Pohjanmaalla (21,89 asuvat).

Hitaimmat pakettien noutajat olivat Uudellamaalla. Siellä paketin noudossa kesti keskimäärin 25,32 tuntia. Seuraavaksi hitaimpia paketin noutajia olivat Lapissa (24,79 tuntia), Etelä-Savossa (23,70 tuntia), Varsinais-Suomessa (23,41 tuntia) ja Pirkanmaalla (23,20 tuntia).

Kun aineisto tarkkaillaan kuntien tasolla, niin nopeimmat noutajat olivat Halsuassa (17,45 tuntia). Manner-Suomessa hitaimmat pakettien noutajat olivat Kustavissa, jossa paketin nouto kesti keskimäärin 38,55 tuntia.

Maakunnallinen aineisto kertoo myös, että eniten paketteja suhteessa väkilukuun tilataan Lapissa ja Kainuussa.

– Verkkokauppa täydentää monilla harvaanasutuilla seuduilla erikoiskauppojen ja palveluiden tarjontaa ja uskon, että tämä heijastuu myös pakettien määrään, Nevalainen sanoo.