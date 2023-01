Tiedusteluraportti paljastaa Wagnerin julman taktiikan

Uutiskanava CNN:n hankkimassa Ukrainan tiedusteluraportissa kerrotaan, että palkkasoturiyhtiö Wagnerin taistelijat ovat olleet vahvasti mukana valloittamassa Soledaria ja kaupunkia ympäröiviä alueita, jotka ovat muutaman kilometrin päässä Bahmutista.

Ukrainan joulukuussa 2022 päivätyssä raportissa todetaan, että ”Wagner edustaa ainutlaatuista uhkaa lähietäisyydeltä, vaikka se kärsiikin poikkeuksellisista tappioista”.

– Tuhansien Wagner-sotilaiden kuolemalla ei ole merkitystä Venäjän yhteiskunnalle. Hyökkäysryhmät eivät vetäydy ilman käskyä. … Luvaton vetäytyminen tai vetäytyminen ilman haavoittumista rangaistaan teloituksella siinä paikassa, raportissa todetaan.

Ukrainalaisen tiedustelulähteiden hankkimat puhelinkuuntelut osoittavat myös armottomasta asenteesta taistelukentällä. Yhdessä sotilaan kuullaan puhuvan toisesta, joka yritti antautua ukrainalaisille.

– Wagnerilaiset saivat hänet kiinni ja kuohitsivat hänet, sotilas sanoo.

Haavoittuneet Wagner-taistelijat jätetään lojumaan usein tuntikausiksi taistelukentälle.

– Hyökkäävä jalkaväki ei saa viedä haavoittuneita pois taistelukentältä omin päin. Heidän tehtävänsä on jatkaa hyökkäystä, kunnes tavoite on saavutettu. Jos hyökkäys epäonnistuu, perääntyminen on sallittua vain yöllä.