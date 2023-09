Tiedustelupäällikkö: Ukraina voi katkaista Venäjän maakäytävän Krimille ennen talvea

Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) päällikkö, kenraaliluutnantti Kyrylo Budanov sanoo The Economistissa, että Venäjällä on syytä huoleen, ei Ukrainalla.

– Sen ensimmäinen puolustuslinja Zaporižžjan erittäin tärkeällä eteläakselilla on jo paikoin murrettu, mikä tarkoittaa, että Venäjän ja Krimin välisten maayhteyksien katkaisu saattaa vielä toteutua ennen talven tuloa.

Tiedustelupäällikön mukaan Venäjän reservit ovat heikoissa kantimissa.

– Ukraina on saattanut jo hyödyntää rajoitettua määrää reservijoukoistaan, mutta Venäjän tiedetään nyt, näennäisen epätoivossa, sitovan alivoimaisia reservejä, joita se oli suunnitellut sijoittavansa taistelukentälle vasta lokakuun lopussa. Toisin kuin Venäjän federaatio väittää, sillä ei ole mitään strategista reserviä, kenraali sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän 25. armeijalla, joka on nyt ennenaikaisesti käytössä itärintamalla Lymanin ja Kupjanskin ympärillä, on vain 80 prosenttia miesvahvuudesta ja 55 prosenttia kalustosta.

Raporttien mukaan Venäjä on valmis tehostamaan meneillään olevaa mobilisointitoimiaan. Budanov sanoo, että miesmäärä on ainoa ilmeinen etu, joka Venäjällä on edelleen Ukrainaan nähden.

– Henkilöresurssit Venäjällä ovat suhteellisen rajattomat. Laatu on heikko, mutta määrä on riittävä.

– Mitä tulee sotatoimien muihin osa-alueisiin, Venäjän resurssit ovat loppumassa ja tilinpäätös on tulossa. Venäjän talous kestää vain vuoteen 2025 asti, Budanov arvioi.

Tiedustelupäällikkö myöntää, että myös Ukraina uhkaa kuluttaa omat resurssinsa.

– Olemme riippuvaisia ulkoisista toimijoista. Venäjä on enimmäkseen riippuvainen itsestään. Pitkä sota on siksi vaarallinen Ukrainalle, koska se kuluttaa paitsi sen kotimaisia resursseja, myös läntisten tukijoiden resursseja.

Kenraalin mukaan jotkut Ukrainan viranomaiset ovat alkaneet havaita muutosta kumppaneiden valmiudessa jatkaa tukea nykyisellä tasolla. Toiset sanovat, että ammusten toimitukset voivat pian loppua, mikä pakottaa lopettamaan hyökkäykset.

Budanov kuitenkin torjuu molemmat johtopäätökset. Hän sanoo, että hänellä on ”hyvä tiedustelutieto lännen poliittisista todellisuuksista”.

– Länsimaiden varastot eivät ole täysin tyhjiä. Ihan sama, mitä joku sanoo. Voimme nähdä tämän erittäin selvästi tiedustelupalveluna.

Budanov kertoo, että Ukrainan tuoreella drone-kampanjalla Venäjää vastaan on kolme päätavoitetta.

– Kuluttaa loppuun Venäjän ilmapuolustusjärjestelmät, tuhota sotilaskuljetus- ja pommikoneet sekä vaikuttaa sotilaallisiin tuotantolaitoksiin, kuten äskettäinen operaatio, joka osui rakettipolttoainetta tuottavaan tehtaaseen Tverin alueella, aivan Moskovan pohjoispuolella. Haluamme saada heidät pois mukavuusalueeltaan, Budanov kuvaa.

Toissijainen tavoite on hänen mukaansa psykologinen, levottomuuden kylväminen väestön keskuuteen ja normaalien talousprosessien häiritseminen Venäjällä. Esimerkiksi Pietarin ja Moskovan suurten lentoasemien sulkemisesta on tullut lähes jokapäiväistä.