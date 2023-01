Tiedustelun arvio: Hyökkääjän tykistön ammukset käyvät pian vähiin

Venäjän armeijan tykistöammusvarastot ovat ehtymässä, ja se tulee heikentämään maan kykyä jatkaa hyökkäyksiä tietyillä alueilla, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo.

Ukrainan sotilastiedustelulaitos GUR:n johtaja Kyrylo Budanovin mukaan Venäjä käytti aiemmin lähes 60 000 tykinammusta päivittäin, mutta nyt määrä on kutistunut 19 000 – 20 000 ammukseen. Budanov arvioi, että maaliskuusta alkaen Venäjän tilanne ammusten suhteen tulee heikkenemään merkittävästi.

Budanovin mukaan Ukrainan vahvuus on se, että kumppanimaat toimittavat Ukrainalle ammuksia. Venäjän taas täytyy käyttää omia varastojaan riittämättömän tuotannon vuoksi.

– Mikään maa maailmassa ei pysty tuottamaan riittävää määrää ammuksia Venäjän armeijalle. Valko-Venäjä yrittää rakentaa uusia tuotantolinjoja, mutta siinä tulee kestämään erittäin kauan, Budanov toteaa ArmiyaInformin mukaan Jedyni novyny -uutisohjelmassa.

ISW:n mukaan ammuspula tarkoittaa, että Venäjä tuskin kykenee jatkamaan aktiivista hyökkäystä Bahmutin alueella. Venäjä on pyrkinyt valtaamaan Donetskin alueella sijaitsevaa 70 000 asukkaan Bahmutin kaupunkia elokuusta lähtien, siinä kuitenkaan onnistumatta.

Venäjän uudet hyökkäysoperaatiot muualla Ukrainassa ovat ISW:n arvioiden mukaan myös epätodennäköisiä. Tämän puolesta puhuu myös se, että Venäjä on ehtinyt käyttää loppuun kaikki Valko-Venäjällä sijaitsevat ammusvarastonsa. Samaan tulokseen on tullut myös Ison-Britannian puolustusministeriö, jonka mukaan Venäjän asevoimilla ole ammuspulan vuoksi enää kykyä suuriin operaatioihin.

Vaikea tilanne ei kuitenkaan ole heikentänyt Venäjän valtiojohdon itsevarmuutta. Puolustusministeri Sergei Shoigu totesikin uudenvuodenpuheessaan, että Venäjän voitto Ukrainassa on väistämätön.