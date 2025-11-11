Tiedätkö tämän harvinaisen liikennevalon? Toimii vain yhdessä tilanteessa

Niin sanottu jokerivalo on harvinainen ilmestys suomalaisessa liikenteessä.
Jokerivalolla tarkoitetaan liikennevaloa, joka on käytössä vain silloin, kun linja-auto saapuu risteykseen. Jokerivalot pysäyttävät risteyksen muun liikenteen, jotta linja-auto saa esteettömän kulun. Linja-auton poistuttua risteyksestä ne palaavat nopeasti takaisin normaalitilaansa eli menevät pois päältä.
Pääkaupunkiseudulla jokerivaloja on useita. Sen sijaan muualla Suomessa ne ovat harvinaisia, ja esimerkiksi Turku sai historiansa ensimmäiset jokerivalonsa vasta tällä viikolla.
Jokerivalojen tarkoituksena on varmistaa joukkoliikenteen sujuva kulkeminen etenkin ruuhka-aikoina. Tämä oli myös Turun päätöksen taustalla.
Erilaisen toimintamallinsa lisäksi jokerivalot poikkeavat tavallisista liikennevaloista myös ulkonäöltään. Jokerivalot vastaavat ulkonäöltään tasoristeysten kolmiaukkoisia valo-opastimia. Tavallisista kolmevärisistä liikennevaloista poiketen jokerivalo ei sisällä myöskään vihreää valoa.
Tarkemmin jokerivalojen toimintatapa on selitetty alla olevassa kuvassa.
LUE MYÖS:
Yllättävän moni ei tiedä tätä talvirenkaista
Kumpi väistää tässä tilanteessa? Moni ei tiedä