Tiedätkö, milloin pitää vaihtaa talvirenkaat?

Suurin osa suomalaisista tietää, että talvirenkaita on käytettävä sään tai kelin vaatiessa marraskuun alusta alkaen. Silti vajaa kymmenys autoilijoista kertoo talven yllättävän, selviää Liikenneturvan kyselytutkimuksesta.

Liikenneturva muistuttaa, että kelin kylmetessä ennakointi on autoilijan tärkein turvallisuustoimenpide: seuraa sääennusteita ja reagoi hyvissä ajoin.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tietää talvirenkaiden käyttöä koskevan säännön: henkilö- ja pakettiautoissa on käytettävä talvirenkaita marras-maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää. Noin kolme viidestä nasta- ja kitkarenkaiden käyttäjistä vastasi samaisessa kyselyssä vaihtavansa renkaat hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä liukkaita.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä ei ole kyselytuloksista yllättynyt, vaan kommentoi erityisesti tietämyksen talvirenkaiden käytöstä olevan hyvällä mallilla. Hän muistuttaa, että renkaat kannattaa vaihtaa mieluummin vähän liian aikaisin kuin liian myöhään.

– Jos talvi pääsee yllättämään, niin pohdi voitko kulkea matkoja julkisilla tai muilla keinoin tai vaihtoehtoisesti jäädä esimerkiksi etätöihin. Kesärenkailla ei ole asiaa talvisille teille, Mäkelä korostaa tiedotteessa.

Renkaiden vaihtoa on syytä ennakoida heti, kun keli viilenee. Tarkkaile, milloin lämpötila alkaa pudota pakkasen puolelle ja onko luvassa lumisateita.

Jo hyvissä ajoin ennen renkaiden vaihtoa kannattaa tutkia, missä kunnossa talvirenkaat ovat. Urasyvyyden tulee olla vähintään kolme millimetriä. Tarkista myös renkaiden ikä.

– Mikäli aiot vaihdattaa renkaasi, niin varaa aika hyvissä ajoin. Talven iskiessä vaihtopaikat täyttyvät nopeasti, Mäkelä vinkkaa.

Jokasyksyinen kuuma peruna on talvirenkaiden valinta: nasta- vai kitkarenkaat? Suuri osa (78 prosenttia) kyselyyn vastanneista kertoi, että eniten käyttämässään autossa on talvirenkaina nastarenkaat.

Kysymykseen ei kuitenkaan ole suoraviivaista vastausta, vaan talvirenkaat tulee valita oman käyttötarpeen mukaan.

– Sopivien renkaiden valinta riippuu siitä, millainen auto on ja millainen on renkaiden käyttötarve. Puntaroi rengaskaupoilla missä ja millaisissa olosuhteissa aiot auton kanssa liikkua. Nastarengas voittaa jäisellä kelillä, vaikka erot ovatkin kaventuneetkin vuosien mittaan. Kolikon kääntöpuolena on muun muassa se, että nastat kuluttavat teiden pintoja, Mäkelä kertoo.