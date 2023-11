Tesla haastaa Ruotsin valtion oikeuteen

Sähköautovalmistaja Tesla on haastamassa Ruotsin valtion oikeuteen, kertoo ruotsalainen talouslehti Dagens Industri.

Taustalla on teollisuusalan ammattiliiton IF Metallin Teslaa vastaan aloittama lakko, jonka seurauksena autonvalmistaja ei saa rekisterikilpiä uusille autoilleen. Useampi ammattiliitto on tämän lisäksi liittynyt sympatialakkoon IF Metallin rinnalle.

Teslan haaste on osoitettu Ruotsin Liikennevirastolle.

– Rekisterikilpien takavarikointi on syrjivä hyökkäys Teslaa vastaan eikä perustu lakiin, yhtiö kirjoittaa oikeudelle maanantaina toimittamassaan kanteessa Dagens Industrin mukaan.