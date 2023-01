Terveydenhuollon kriisi näkyy myös vakuutusyhtiöissä

Sairauskuluvakuutusten myynti on kasvanut, sillä nopea hoitoon pääsy halutaan turvata.

Viime vuonna henkilövakuutuksia otettiin noin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Eniten kasvua on ollut pienten lasten vakuutuksissa. Aikuisväestöstä sairauskuluvakuutuksia ovat eniten ostaneet 18–30-vuotiaat, kertoo Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

– Oletamme trendin jatkuvan samanlaisena myös vuonna 2023, sanoo Pohjantähden liiketoimintajohtaja Elina Kotilainen.

Vakuutusyhtiöiden korvauspalveluiden näkökulmasta tilanne on haastava. Normaalitilanteessa korvauksenhakumääriä pystytään ennakoimaan vakuutettujen määrän sekä tyypillisten lääkärissäkäyntimäärien perusteella. Hoitovelan, lisääntyneiden infektioiden sekä sairauskuluvakuutusten myynnin kasvun vaikutusta ei ole pystytty täydellisesti ennakoimaan.

Korvauspalveluiden ruuhkautumisen syiksi on tunnistettu muun muassa se, että viime syksynä on hoidatettu vaivoja, joiden hoitoa on lykätty koronaepidemian takia. Koronan aikana syntyi paljon hoitovelkaa. Toiseksi infektiosairaudet jylläävät ihmisten liikkuessa enemmän. Tänä talvena myös influenssakausi on alkanut normaalia aiemmin.

Kolmanneksi julkisen terveydenhuollon kriisin takia vapaaehtoisia sairauskuluvakuutuksia otetaan paljon.

Pohjantähden korvausjohtaja Johanna Taivassalo kertoo, että sairauskuluvakuutusten korvaushakemuksia vastaanotetaan Pohjantähdessä kuukausitasolla lähes tuhat kappaletta aikaisempaa enemmän.