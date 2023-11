Terrorin uhka kasvaa – ”Koskee myös Suomea”

Kansanedustaja Jarno Limnéll (kok) muistuttaa kasvavasta terrorismin uhasta viestipalvelu X:ssä.

– Terroristisen liikehdinnän uhka Euroopassa on noussut. Koskee myös Suomea. Asia on vakava.

– Tällä hetkellä käsittelyssä on Suomen rikoshistorian ensimmäinen puolueisiin kohdistunut terrorismirikosepäily. Tämä ei tule yllätyksenä: Supo varoitti asiasta jo vuosikymmen sitten, Limnéll toteaa.

Limnéll katsoo, että keskustelu ääriliikkeistä on jäänyt Suomessa ”varsin ohueksi”.

– Suojelupoliisi nimesi kotimaiset ääriliikkeet Suomen suurimmaksi sisäiseksi turvallisuusuhaksi jo viime vuosikymmenen alkupuolella.

Limnéllin mukaan Euroopassa esiintyvä laajempi antisemitistinen liikehdintä osa samaa ilmiötä, johon varautuminen tulisi myös Suomessa nostaa enemmän esille.

– Ääriliikkeet, oli kyse sitten äärivasemmistosta tai äärioikeistosta, ovat tuomittavia – kumpikaan ei ole koskaan ollut Suomelle ja vakaudellemme hyväksi.

– Vain vakaa demokratia takaa yhteiskuntarauhan. Ääriliikkeet eivät kannata demokratiaa vaan pyrkivät horjuttamaan sitä, Limnéll sanoo.

Limnéll muistuttaa myös niin sanotuista pehmeistä keinoista ääriliikehdinnän torjumisessa.

– Medialukutaito, historian tuntemus, varhainen puuttuminen ja kansallisen yhtenäisyyden vahvistaminen – tunne kyvystä vaikuttaa ja osallistua yhteiskuntaan. Kyse on demokratian puolustamisesta.

