Termobaariset raketit iskeytyvät videolla kaupungin keskustaan – Näin Venäjän julma ase tappaa

Hyökkääjä on käyttänyt Bahmutissa TOS-1A-raketinheittimiä. Raketit iskeytyvät alla näkyvällä videolla kaupungin keskustaan.

Videon Twitterissä jakaneen puolustusasiantuntija Rob Leen mukaan ase on valitettavasti varsin toimiva rakennetussa ympäristössä ja jopa hyvin suojautuneita puolustajia vastaan.

Asutuskeskustaisteluun erikoistunut sotahistorioitsija, Kanadan armeijan majuri Jayson Geroux kommentoi videota toteamalla termobaarisen aseen olevan suorastaan karmaisevan tehokas.

Geroux’n mukaan Venäjä alkoi käyttää voimakkaan lämpö- ja painevaikutuksen tuottavia termobaarisia aseita toden teolla Tshetshenian Groznyissä vuosina 1999-2000.

Upseeri kuvailee räjähdyksen ”pilveen” joutuvien ihmisten murskaantuvan kuoliaaksi.

– Venäläisten aerosoliräjähteiden tuloksista Tshetsheenejä vastaan on kirjoitettu vain vähän. Lopputulokset voidaan kuitenkin päätellä. Räjähdykseen joutuvan ihmiset kuolevat heti liekkeihin ja paineeseen.

Asiantuntija jatkaa listaamalla aseen vaikutuksia etäämmällä.

Kauempana olevat kärsivät Geroux’n mukaan sokeutumisesta, palovammoista, luunmurtumista, ruhjeista räjähdyksen lennättämistä kappaleista, ilmakuplista veressä, aivotärähdyksistä, sisäisestä verenvuodosta maksassa ja pernassa, keuhkovammoista ja tärykalvojen puhkeamisesta. Silmien irtoaminen kuopistaan on sekin Geroux’n mukaan todennäköistä. Tällaisia sisäisiä vammoja voi olla vaikea havaita taistelukentällä nopeasti.

Verkkouutiset on kertonut ”korttelintuhoajana” tunnetun asejärjestelmän ominaisuuksista tässä jutussa. Venäjä on käyttänyt termobaarisia aseita Ukrainassa erottelemattomasti asutuskeskuksissa.

