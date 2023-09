Terhi Koulumies: Kesä on ollut todella surkea

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies toivoo, että politiikan syksy jatkuu normaalimmissa merkeissä ja eduskunnassa päästään keskittymään lainsäädäntötyöhön ”outojen kohujen” sijasta.

Hän viittaa yksittäisten ministereiden ympärille nousseisiin rasismikohuihin. Tänään perjantaina eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta. Petteri Orpon (kok.) hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen selvin numeroin 106-65.

– Kokoomus teki ryhmäpäätöksen siitä, että äänestämme kaikki hallituksen puolesta. Niin minäkin tein, koska se kuuluu hallituspuolueen tehtävään, Koulumies kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Hän sanoo pitävänsä kesän rasismikohuja vastenmielisinä, mutta täsmentää, että nyt ei äänestetty rasismista vaan siitä, halutaanko Orpon hallituksen jatkavan vai ei.

– Asiaa on pakko lähestyä tältä kantilta, koska jos jokainen alkaisi arvioida ministerien sanomisia henkilökohtaisten tuntemusten kannalta, että tykkääkö niistä vai ei, niin valtiojohtoon syntyisi sellainen sekaannus, ettei mikään hallitus pysyisi ikinä pysymään pystyssä.

Nykyisen hallituksen kaatumisella on spekuloitu koko kesän ajan.

– Kieltämättä kesä on ollut todella surkea ja hallituksen maine on kärsinyt kohuissa. Eihän tämä ole ihan normaali alku ollut hallitukselle, se on ihan selvää. Toisaalta moni hallituspuolue on tyytyväinen hallitusohjelmaan ja haluaa jatkaa sen toteuttamista, Koulumies toteaa.

– Lisäksi kevään hallitustunnustelut olivat vaikeat ja nykyiselle hallituspohjalle ei ollut vaihtoehtoja. Edellisessä hallituksessa mukana olleet puolueet eivät halunneet lähteä siihen mukaan, nykyinen hallituspohja on ainoa, joka saatiin muodostettua.