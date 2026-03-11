Terhi Koulumies: Burka ja niqab kiellettävä kaikissa kouluissa

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen yhtenäisen burka- ja niqab-kiellon saamiseksi suomalaisiin kouluihin.

Koulumiehen mielestä linjaus tulisi ulottaa koskemaan kaikkia suomalaiskouluja.

Vantaan kaupunki on jo linjannut, ettei se salli kouluissaan kasvot peittävää vaatetusta, kuten niqabeja ja burkia.

– Kyse on koulujen ja oppilaiden turvallisuudesta, sillä on tiedettävä, keitä koulussa liikkuu. Kasvojen näkyminen on välttämätöntä myös siksi, että opettajat voivat tehdä oppilaiden arviointia, Koulumies perustelee tiedotteessa.

Kansanedustajan mukaan kasvot peittävät huivit eivät kuulu suomalaiseen kulttuuriin, sillä niiden käyttö asettaa tytöt ja pojat eriarvoiseen asemaan.

– Ne ilmentävät ääripatriarkaalista kulttuuria, jossa nainen ei kuulu samalla tavoin julkisille paikoille kuin mies ja että naisen tulee peittää itsensä, Koulumies huomauttaa.

– On tarpeen pohtia, onko kasvot tai jopa silmät peittävään huiviin pukeutuminen kouluikäiselle tytölle oma valinta, kansanedustaja jatkaa.

Huivikeskustelua ei Koulumiehen mukaan voida Suomessa käydä ilman, että ymmärretään laajempaa, naisia sortavaa kontekstia. Kyse ei ole vain yksilönvapaudesta, sillä on maita, joissa naisten on pakko peittää itsensä. Iranissa ja Afganistanissa valtio määrittelee, miten naisen tulee pukeutua. Kieltojen uhmaaminen voi olla hengenvaarallista.

Kansanedustajan mukaan Suomen tulisi lainsäädännöllään viestiä, etteivät tällaiset naisia kontrolloivat käytänteet kuulu Suomeen. Koulumies muistuttaa, että monessa eurooppalaisessa valtiossa on jo olemassa lainsäädäntöä, joka kieltää julkisella paikalla naamioitumisen.

Toimenpidealoitteen allekirjoittivat Koulumiehen lisäksi kuusi muuta naiskansanedustajaa: kokoomuksen Mia Laiho, Noora Fagerström ja Mari Kaunistola sekä perussuomalaisten Pia Sillanpää, Minna Reijonen ja Anne Rintamäki.