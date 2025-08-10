Verkkouutiset

Helsingin Aleksanterinkatu. LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN

Tere Sammallahti katsoi Ylen talouskeskustelun: Sanattomaksi vetää

  • Julkaistu 10.08.2025 | 11:47
  • Päivitetty 10.08.2025 | 12:41
  • Politiikka, Talous
Kansanedustaja huomauttaa, että ehdotettu leikkaus olisi vain prosentti Suomen valtion budjetista.
Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti kritisoi Ylen tuoretta talouskeskustelua, jossa käsiteltiin valtiontalouden sopeutustarpeita.

Sammallahti julkaisi viestipalvelu X:ssä kommentin, jossa hän kyseenalaisti Jälkiviisaat-ohjelmassa eilen perjantaina esitetyn kritiikin valtiontalouden sopeutustoimille. 

Kansanedustaja ihmettelee kritiikkiä, sillä kyseessä on vain ”parin prosentin säästö” valtion menoihin. Myöhemmin hän korjaa, että todellisuudessa säästö on oikeastaan vielä pienempi, vain prosentti valtion budjetista eli 0,9 miljardia euroa.

Sammallahti kritisoi ohjelmassa esitettyjä kommentteja, sillä valtiontalous on 10 miljardia euroa alijäämäinen ja Suomi on velkaantunut pitkään.

Jälkiviisaat-ohjelmassa vieraana oleva Jan Erola kutsui julkisen talouden leikkauksia ”syanidikapseliksi” Suomen talouskasvulle.

Sammallahden mukaan kommentti on kohtuuton. Lisäksi hän hämmästelee ohjelmassa esitettyjä näkemyksiä, joiden mukaan leikkauksia tehtäisiin puolueiden kannatusgalluppeja silmällä pitäen.

Toisaalta leikkauksia kutsutaan turhiksi, sillä ne eivät korjaa kaikkia ongelmia, Sammallahti ihmettelee.

– Sanattomaksi vetää, kansanedustaja kirjoittaa viestipalvelu X:n tilillään.

Tällä viikolla valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli keskiviikkona valtiovarainministeriön ehdotuksen vuoden 2026 budjetiksi.

Ehdotuksessa leikkauksia tehtäisiin ensi vuodelle 900 miljoonaa euroa. Leikkaukset kohdistuisivat muun muassa kehitysapuun, kuntien valtionosuuksiin sekä järjestötukiin.

